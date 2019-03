मनोहर पर्रिकर के निधन के करीब 2 घंटे बाद गोवा कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार बनाने के लिए राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। चिट्टी में कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। चिट्ठी में सभी पार्टियों के विधायकों की संख्या का लेखा जोखा दिया गया है और मनोहर पर्रिकर के निधन का दुख मनाते हुए कांग्रेस सरकार बनाने की बात कही है।

कांग्रेस सबसे बड़ा दल: बता दें कि 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में कांग्रेस सबसे बड़ा दल है। दिल्ली भाजपा प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने इस चिट्ठी की फोटो अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है। चिट्ठी में दावेदारी पेश करते हुए कांग्रेस ने बताया है कि कांग्रेस के पास 14 विधायक, भाजपा के पास 11 विधायक, गोवा फॉर्वर्ड के पास 3 विधायक, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के 3, एनसीपी के 1, और 3 निर्दलीय विधायक है।

Do you the meaning of Vulture ? Just 2 hour after the death of #ManoharParrikar ji Congres sent letter to Governor to form Govt pic.twitter.com/0FpaywIdsF

— Chowkidar Tajinder Bagga (@TajinderBagga) March 17, 2019