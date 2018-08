उत्तर प्रदेश के सबसे सियासी घराने के एक सदस्य के बयान ने सूबे की राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर से बढ़ा दी है। रविवार (26 अगस्त) को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा और मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव का दर्द एक बार फिर सामने अाया है। खुद को लंबे समय से हाशिए पर रखने की वजह से वे नाराज हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, “मैं पिछले डेढ़ साल से पार्टी में कोई जिम्मेदार पद मिलने का इंतजार कर रहा हूं। मैं अभी भी इंतजार में हूं।” यह बयान पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के उस बयान के ठीक एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब उनका कोई सम्मान नहीं करता है। समाजवादी चिंतक भगवती सिंह के 86वें जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि, “अब उनका कोई सम्मान नहीं करता। शायद उनके मरने के बाद लोग ऐसा करें। राम मनोहर लोहिया भी कहा करते थे कि जिंदा रहते कोई सम्मन नहीं करता है।”

I have been waiting for a responsible position in the party, it has been 1.5 years & I am still waiting: Shivpal Yadav, Samajwadi Party pic.twitter.com/JCHHC1XMdP

