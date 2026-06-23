सोमवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने वाले 6 सांसदों के शिवसेना (यूबीटी) के पार्टी छोड़ने के बाद, पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा सोमवार को मुंबई में बुलाई गई बैठक से चार विधायकों की अनुपस्थिति ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। बैठक में अनुपस्थित रहने वालों में विधायक संजय पोटनिस, राहुल पाटिल और संजय डेरकर तथा एमएलसी सुनील शिंदे शामिल थे। वहीं, दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों ने सोमवार को मुंबई में औपचारिक रूप से शिंदे गुट का दामन थाम लिया

शिवसेना (यूबीटी) के नेताओं ने दावा किया कि विधायकों की अनुपस्थिति असामान्य नहीं थी और अनुपस्थित रहने वाले सांसदों ने मुंबई स्थित पार्टी के विधायी कार्यालय, शिवालय में हुई बैठक में शामिल न होने के अपने अलग-अलग कारण बताए थे। उन्होंने यह भी कहा कि विधायकों की बैठक में अनुपस्थिति को उनके दल-बदल से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आइए जानते हैं कि ये विधायक कौन हैं।

संजय पोटनिस ने पार्टी के विभाजन के दौरान उद्धव का साथ दिया था

संजय पोटनिस मुंबई में पार्टी के उन वरिष्ठ चेहरों में से हैं जिन्होंने 2022 में पार्टी के विभाजन के दौरान उद्धव का साथ दिया था। 70 वर्षीय पोटनिस वर्तमान में कलिना से विधायक हैं और उन्होंने कहा कि वह सोमवार की बैठक में शामिल नहीं हो सके क्योंकि उन्हें कुछ काम था। संजय ने पहली बार 2014 में यह सीट जीती थी जिसमें उन्होंने कांग्रेस के प्रभावशाली नेता माने जाने वाले कृपाशंकर सिंह को हराया था। उन्होंने 2019 और 2024 में भी यह सीट बरकरार रखी जिससे वे मुंबई से शिवसेना (यूबीटी) के उन गिने-चुने विधायकों में से एक बन गए जिन्होंने तीन बार चुनाव जीता है।

राहुल पाटिल विधानसभा में परभणी सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। परभणी सांसद संजय जाधव के शिंदे खेमे में शामिल होने के बाद से यह जिला सुर्खियों में है। राहुल 2014 से परभणी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2024 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने भाजपा के आनंद भरोसे को हराया था। तीन बार के विधायक ने एमएलसी चुनाव परिणामों के साथ-साथ उद्धव के आगामी जिला दौरे की तैयारियों को सोमवार की बैठक में अनुपस्थित रहने का कारण बताया।

पूर्व विधायक भी नहीं पहुंचे बैठक में

सुनील शिंदे वर्ली के पूर्व विधायक रहे हैं। 63 वर्षीय शिंदे मुंबई के उन वरिष्ठ पार्टी नेताओं में से थे जिन्होंने विभाजन के दौरान उद्धव का समर्थन किया था। वह वर्तमान में नगर परिषद में मुंबई स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने बैठक में शामिल न होने का कारण अपने होमटाउन में अपनी प्रतिबद्धताओं को बताया।

संजय डेरकर शिवसेना (यूबीटी) थोड़ा नया चेहरा हैं। 60 वर्षीय संजय वर्तमान में विधानसभा में वानी सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2024 के चुनावों में, उन्होंने भाजपा के मौजूदा विधायक संजीवरेड्डी बोडकुरवार को 15,000 से अधिक वोटों से हराया जिससे शिवसेना (यूबीटी) को विदर्भ में एक अवसर मिला।

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वहीं, दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों ने सोमवार को मुंबई में औपचारिक रूप से शिंदे गुट का दामन थाम लिया। इस दौरान शिवसेना के प्रमुख और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि 2022 में हमने बगावत की थी और इस बार हमने सिक्सर मारा है। इस मौके पर एकनाथ शिंदे ने कहा, “आज हम इन सभी 6 ‘कट्टर शिवसैनिक सांसदों’ का बालासाहेब ठाकरे और आनंद दिघे की असली शिवसेना में स्वागत करते हैं। 4 साल पहले, 2022 में हमने बगावत की थी जब 40 विधायक हमारे साथ आए थे और इस बार हमने सिक्सर मारा है।”

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय हरिभाऊ जाधव, भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, ओमप्रकाश भूपालसिंह निंबालकर, संजय दीना पाटिल, संजय उत्तमराव देशमुख और नागेश बापुराव पाटिल आष्टीकर शिवसेना में शामिल हुए। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें