असम की भाजपा सरकार ने राज्य के किसानों को राहत देने के लिए कर्ज में छूट देने की योजना को मंजूरी दी है। राज्य के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि केसीसी कर्ज पर 4 प्रतिशत ब्याज छूट (केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई 3 प्रतिशत के अतिरिक्त) को मंजूरी दे दी है और इस 7 प्रतिशत छूट से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर कर्ज लेने में सक्षम बनाया जाएगा। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने भी किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की है।

असम के उद्योग मंत्री चंद्र मोहन ने मंत्रिमंडल के फैसले की घोषणा करते हुए कहा, “प्रति किसान अधिकतम राहत 25,000 रुपये पर होगी।” उन्होंने कहा कि सरकार की इस योजना के तहत, किसान शून्य प्रतिशत ब्याज पर केसीसी कर्ज का लाभ उठा सकता है। राज्य सरकार केसीसी कर्ज पर 4 प्रतिशत की सब्सिडी देगी, ताकि किसान को शून्य ब्याज पर कर्ज मिल सकें।

In yet another decision for the farmers, the Cabinet has approved 4% interest waiver on KCC loans (in addition to 3% provided by Central Govt). This 7% waiver will enable farmers to take loans at 0% interest.

— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) December 17, 2018