सोशल मीडिया पर फूड डिलीवरी एप ‘जोमेटो’ काफी सुर्खियां बटोर रहा है। कभी कस्टमर्स की कंप्लेंट्स की वजह से तो कभी कस्टमर केयर एक्जीक्यूटिव द्वारा ग्राहकों को फनी जवाबों के चलते। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स अपने पैसे वापसी का सवाल पूछता है। उस सवाल पर कस्टमर को यकीन दिलाने के लिए जोमेटो एक्जीक्यूटिव मां कसम खाने को भी तैयार हो जाता है। वहीं एक और स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गया है जिसमें जोमेटो की तरफ से बताया जा रहा है कि बिना चम्मच के चावल कैसे खाना है।

मां कसम पैसे आ जाएंगे: दरअसल एक कस्टमर ने जोमेटो फूड एप से खाना ऑर्डर किया लेकिन किसी वजह से वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। जिसके बाद कस्टमर केयर एक्जीक्यूटिव ने ग्राहक को कुछ और खाना ऑर्डर करने की सलाह दी। जिस पर ग्राहक ने अपने इस कैंसिल ऑर्डर के पैसे के बारे में जानना चाहा तो कस्टमर एक्जीक्यूटिव ने उसे बताया कि आपके पैसे 4-5 वर्किंग दिनों में वापस आ जाएंगे। इस पर ग्राहक ने कहा कि नहीं आए तो, इस पर एक्जीक्यूटिव ने फिर से भरोसा दिलाते हुए कहा कि आ जाएंगे सर। लेकिन इसके बाद भी ग्राहक को भरोसा नहीं हुआ तो उसने एक्जीक्यूटिव को मां कसम खाने के लिए कहा। ऐसे में एक्जीक्यूटिव भी पीछे नहीं हटा और मां कसम खा ली। इस चैट के बाद से ही ये स्क्रीनशॉट काफी वायरल हो रहा है।

@Zomato this is how your customer care chats with customers pic.twitter.com/gGloPIwy8X

