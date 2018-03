कर्नाटक: सरकार की घोषणा के बाद कलबुर्गी में भिड़े लिंगायत और वीरशैव के अनुयायी

कर्नाटक सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लिंगायत समुदाय को अलग धर्म का दर्जा देने की सिफारिश को मंजूरी देकर नए विवाद को हवा दे दी है। वीरशैव समुदाय के अनुयायी राज्य की कांग्रेस सरकार के इस फैसले के खिलाफ कलबुर्गी में विरोध करने के लिए जुटे थे। वहीं, लिंगायत समुदाय के लोग फैसले के समर्थन में प्रदर्शन के लिए उसी जगह पर जुटे थे। इस दौरान दोनों समुदायों के अनुयायियों के बीच टकराव हो गया। बता दें कि लिंगायत समुदाय लंबे समय से हिंदू धर्म से अलग दर्जा देने की मांग कर रहा था। सिद्धारमैया सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नागमोहन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने की घोषणा कर दी। लिंगायत समुदाय को अलग धर्म का दर्जा देने की मांग पर विचार के लिए इस समिति का गठन किया गया था। कर्नाटक की कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अंतिम मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेज दिया। बता दें कि किसी भी समुदाय को अलग धर्म का दर्जा देने के मामले पर केंद्र सरकार ही अंतिम फैसला ले सकती है। अलग धर्म का दर्जा मिलने के बाद लिंगायत समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलने की राह भी आसान हो जाएगी। इसके बाद मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 25-28) के तहत लिंगायत को विशेष अधिकार भी मिल सकेंगे।

Karnataka: Clashes broke out b/w #Lingayat followers & Veerashaiva followers in Kalaburagi. Lingayat followers had come to celebrate state cabinet’s approval for recommendation of separate religion for Lingayat community, Veerashaiva followers had come to protest against the same pic.twitter.com/Ds5rneqQxU

— ANI (@ANI) March 19, 2018