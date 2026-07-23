दिल्ली के जंतर-मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन का असर बिहार में भी दिखा। यहाँ लगातार दूसरे दिन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। हालांकि को संभालने के तरीके को लेकर भाजपा और एनडीए सरकार की आलोचना हो रही है।

इस बीच भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टी जेडीयू ने शांति बनाए रखने की अपील की है। भाजपा ने प्रदर्शनकारियों से विरोध के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल न करने को कहा है।

तीन जिलों में निकाला मार्च

दरभंगा, कटिहार और बेगूसराय में हजारों प्रदर्शनकारियों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ मार्च निकला। कटिहार में विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी हुई और बेगूसराय में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया किया है।

यह घटना पटना में गांधी मैदान से राजभवन तक निकाले गए समर्थन मार्च के एक दिन बाद हुई, पुलिस ने इस दिन भी लाठीचार्ज और वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया था।

बेगूसराय में जिला कलेक्ट्रेट से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और लाठीचार्ज करना पड़ा। कटिहार में सैकड़ों छात्र कलेक्ट्रेट के बंद गेट पर जमा हो गए। तनाव तब बढ़ गया जब प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके, जिससे ड्यूटी पर तैनात सीओ घायल हो गए और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। विरोध स्थल के वीडियो में दर्जनों प्रदर्शनकारियों को पुलिस की कार्रवाई के भागते हुए देखा गया।

दरभंगा में भी पत्थरबाजी और लाठीचार्ज की घटनाएं हुईं। अधिकारियों के अनुसार, कई पुलिसकर्मी घायल हुए और बाद में पुलिस को अतिरिक्त बल भेजना पड़ा।

दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने पत्रकारों को बताया, “हालात काबू में हैं। चार-पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है। उपद्रवियों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है।”

आरजेडी ने बताया केंद्र के खिलाफ आक्रोश

विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ता आक्रोश बताया है और हालात से निपटने के तरीके की आलोचना की है।

राजद के प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता ने कहा, “बिहार में जंतर-मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, क्योंकि 1974 में छात्रों के नेतृत्व वाले बड़े बिहार आंदोलन या जेपी आंदोलन की शुरुआत यहां से हुई थी। लगातार पेपर लीक और गड़बड़ियों ने छात्रों का सब्र का बांध तोड़ दिया है। दिल्ली और दूसरी जगहों पर जो हो रहा, उसका असर यहां भी दिखना तय था। केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ यह विरोध बढ़ रहा है।”

बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वे हमारे कार्यालय में घुसने की कोशिश करके छात्रों के विरोध-प्रदर्शन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, “प्रशासन का पक्षपाती रवैया साफ दिखता है, क्योंकि पुलिस ने घटना के पूरे एक दिन बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ हमारी एफआईआर दर्ज की। जहां तक ​​छात्रों की बात है, तो हमारी टॉप लीडरशिप मजबूती से उनके और उनके मकसद के साथ खड़ी है।”

जेडीयू ने धैर्य बनाने की अपील

हालांकि, JD(U) के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रदर्शनकारियों से धैर्य बनाए रखने को कहा। उन्होंने कहा, “अब जब PM मोदी ने NEET-UG पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है, तो छात्रों को संयम बरतना चाहिए।” साथ ही, उन्होंने छात्रों को उपद्रवियों से सावधान रहने की सलाह भी दी।

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दिल्ली में मंगलवार को लोक कल्याण मार्ग के बाहर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटना में कांग्रेस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। पटना में आज भाजपा के इस विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा और पत्थरबाजी भी हुई। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें