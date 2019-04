एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में कुछ लोग एक परिवार की लाठी- डंडों से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो राजस्थान के झुंझुनू जिले का है। गौरतलब है कि हाल ही में गुड़गांव का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें एक मुस्लिम परिवार की पिटाई की गई थी।

उदयपुरीवाटी का है मामला: न्यूज सेंट्रल 24*7 की रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो राजस्थान के झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी कस्बे का है। जहां भीड़ ने हाजी यासीन शेख और उनके परिवार पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस हमले में हाजी यूसुफ शेख के परिवार के 8 लोग जख्मी हुए हैं। जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि झगड़े में कोई भी सांप्रदायिक एंगल नहीं है और जमीन के विवाद से यह पूरा मामला जुड़ा है। पुलिस ने आगे बताया कि समद कालाक और बीरबर सैनी नाम के लोगों ने हाजी यासीन शेख की दुकान के पास जमीन खरीदी है। इस जमीन पर समद कालाक और बीरबल सैनी कुछ निर्माण कार्य करा रहे थे। इस निर्माण कार्य के चलते दुकान को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इस बात के चलते दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि यासीन शेख के परिजनों की तरफ से बीरबल सैनी की तरफ पत्थर फेंक गया था।

Mob Violence in Udaipurwati, Jhunjhunu, Rajasthan.

Shopkeeper Haji Yasin Sheikh and his family was brutally beaten up by goons.

Don't know exact reason behind the dispute but people injured and mob culture still continue in India.

— Md Asif Khan‏‎‎‎‎‎‎ آصِف (@imMAK02) April 8, 2019