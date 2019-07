राजधानी दिल्ली के हौजकाजी इलाके में करीब एक सप्ताह पहले हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद मंगलवार को शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर सामाजिक सद्भावना का संदेश दिया। इस दौरान दिल्ली अमन समिति के सदस्यों ने शोभा यात्रा के मार्ग में भंडारे का भी आयोजन किया।

शोभा यात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोग शहनाई बजाते भी नजर आए। इस दौरान पुलिस ने किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे। इलाके में ड्रोन कैमरे से नजर रखी गई। पुलिस ने इस दौरान 4 किलोमीटर के दायरे में 200 रुफ टॉप बनाए थे। इस दौरान 300 सीसीटीवी कैमरों से चप्पे-चप्पे की निगरानी की जा रही थी।

शोभा यात्रा अजेमरी बाजार, लाल कुंआ, चावड़ी बाजार, खारी बावली के रास्ते से होकर गुजरी। मालूम हो कि 30 जून को पार्किंग विवाद के बाद असामाजिक तत्वों ने हौजकाजी इलाके के दुर्गा मंदिर में पत्थरबाजी की थी। इस दौरान मंदिर की मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचा था।

Delhi: Members of Aman Committee distributed food to people participating in Shobha Yatra at Hauz Qazi, today. pic.twitter.com/LqXdVdQnaF

