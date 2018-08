दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। अाशुतोष के बाद अब पूर्व पत्रकार आशीष खेतान ने पार्टी छोड़ दिया है। इसके पीछे उन्होंने निजी वजह बताई है। अाशीष खेतान ने कहा कि, “मैं पूरी तरह से अपने कानूनी अभ्यास (लीगल प्रैक्टिस) पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं और इस समय सक्रिय राजनीति में शामिल नहीं हूं।” साथ ही उन्होंने कहा कि, “कानूनी पेशे में शामिल होने के लिए मैंने अप्रैल में डीडीसी से इस्तीफा दे दिया था। बस इतना ही है। किसी अन्य तरह की अफवाहों में मेरी दिलचस्पी नहीं है।” वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आशीष नई दिल्ली सीट से दोबारा लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी उस सीट से दूसरे को चुनाव लड़ाना चाहती है।

I am completely focussed on my legal practice and not involved in active politics at the moment. Rest is all extrapolation, tweets AAP leader Ashish Khetan. (file pic) pic.twitter.com/FnkHtt1AFL

