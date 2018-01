गुजरात: अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे पर टहल रही थी गाय, नहीं हो पाई दो विमानों की लैंडिंग

एयरपोर्ट पर सुरक्षा में चूक का एक और मामला सामने आया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे पर गाय के घुसने के कारण दो विमानों की लैंडिंग नहीं हो सकी। यह घटना बुधवार (10 जनवरी) देर रात की है। दोनों की अहमदाबाद के बजाय मुंबई में लैंडिंग करानी पड़ी। एयरपोर्ट आथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के अध्‍यक्ष गुरुप्रसाद मोहपात्रा ने इस घटना की पुष्टि की है। सुरक्षित क्षेत्र होने के बावजूद एयरपोर्ट के अंदर जानवरों की घुसने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। खासकर अहमदाबाद में विमानों से पक्षियों के टकराने की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। इससे विमानों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पहुंचने का अंदेशा रहता है। तमाम दावों के बावजूद इस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लगाई जा सकी है।

गुरुप्रसाद मोहपात्रा ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा, ‘कार्गो साइड से एक गाय रनवे पर पहुंच गई थी। स्थिति पर जल्‍द ही नियंत्रण पा लिया गया।’ जानकारी के मुताबिक, अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे पर जिस वक्‍त गाय टहल रही थी, उसी वक्‍त दो विमानों की लैंडिंग होनी थी। इनमें एक विमान खाड़ी के देशों से आ रहा था, जबकि दूसरा मालवाहक विमान था। रनवे पर गाय होने के कारण दोनों विमानों की लैंडिंग संभव नहीं हो पा रही थी। ऐसे में उनका रूट डायवर्ट कर मुंबई भेज दिया गया। अहमदाबाद एयरपोर्ट के निदेशक ने जांच का आदेश देत हुए रिपोर्ट तलब की है। इससे पहले भी हवाई अड्डों पर जानवरों के आने की घटनाएं हो चुकी हैं। दक्षिण भारत और पूर्वोत्‍तर राज्‍यों के एयरपोर्ट में जानवरों के घुसने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इसके बावजूद ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्‍त कदम नहीं उठाए जा सके हैं।

A cow entered the runway at Ahmedabad airport last night, due to which international flights were affected. Ahmedabad Airport director says, "Have ordered an inquiry and have sought a report on it."

— ANI (@ANI) January 11, 2018