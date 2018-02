एसीपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला को जड़ दिया थप्पड़, देखें वीडियो

हैदराबाद के बेगुम्पेट डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस(ACP) द्वारा सरेआम एक महिला को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना का विडियो वायरल हुआ। वीडियो में बेगमपेट के एसीपी एस. रंगाराव संवाददाता सम्मेलन के दौरान बी. मंगा उर्फ पद्मा को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महिला आरोपी को थप्पड़ मारने वाले सहायक पुलिस आयुक्त के खिलाफ पुलिस ने जांच के आदेश दे दिए। इस पूरे मामले में पुलिस ने दावा किया है कि महिला का आपराधिक रेकॉर्ड रहा है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इन तीनों महिलाओं के खिलाफ छह अलग-अलग थानों में केस दर्ज है। पुलिस ने बताया कि महिलाएं ज्वैलरी शॉप पर कस्टमर बनकर जाती थी और वहां वे दुकानदारों का ध्यान भटकाकर चोरी करने में कामयाब हो जाती थी। एसीपी जब मीडिया से बात कर रहे थे, तभी पीछे खड़ी बी मांगा नाम की महिला ने कहा कि वो किसी भी क्राइम में शामिल नहीं है और पुलिस उन्हें गलत तरीके से फंसा रही है।

महिला आरोपी की बात से नाराज होकर एसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उसे थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के बाद पुलिस उपायुक्त बी. सुमति (उत्तरी जोन) ने पुलिस आयुक्त के निर्देश पर थप्पड़ मारनेवाली घटना की जांच के आदेश दे दिए। फिलहाल आरोपी एसीपी का सिटी आर्म्ड रिजर्व में तबादला कर दिया गया है।

#WATCH: S Ranga Rao, Begumpet Assistant Commissioner of Police (ACP), slaps a woman accused of theft during a press conference in #Hyderabad; ACP was later transferred to the City Armed Reserve (CAR) headquarters #Telangana pic.twitter.com/bQzdZoiv7G

— ANI (@ANI) February 17, 2018