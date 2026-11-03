ACP Manasvi Vashishtha Suspended: पुलिस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) मनस्वी वशिष्ठ को सस्पेंड कर दिया गया है। 23 अक्टूबर को शाहदरा पुलिस स्टेशन में वकीलों के साथ हुई झड़प के बाद दो अधिकारियों के तबादले के विरोध में सोमवार को एसीपी वशिष्ठ ने पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे पुलिसकर्मियों का साथ दिया।

शुरुआत में लगभग 100 पुलिसकर्मी गेट नंबर 1 के बाहर इकट्ठा हुए और वशिष्ठ और शाहदरा पुलिस स्टेशन के एसएचओ, इंस्पेक्टर अरुण कुमार को उनके पदों पर वापस लाने की मांग की। बाद में यह विरोध प्रदर्शन और बड़ा हो गया, जिसमें लगभग 500 पुलिसकर्मियों ने पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में हिस्सा लिया।

ये तबादले उस घटना के बाद हुए जिसमें शाहदरा पुलिस स्टेशन में हाथापाई के दौरान एक वकील के सिर में कथित तौर पर गंभीर चोट लग गई थी। इसके बाद जिला अदालत के वकीलों ने हड़ताल शुरू कर दी थी। तबादले के आदेश जारी होने के बाद 28 अक्टूबर को वकीलों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली, लेकिन इस फैसले से पुलिसकर्मियों के बीच काफी नाराजगी पैदा हो गई।