Boat Capsized in Patna: पटना के मनेर में हादसा, 14 लोगों को लेकर जा रही नाव डूबी, सात लापता

Boat Accident in Bihar: इस बोट में 14 यात्री सवार थे और अचानक से बोट पलट गई जिसके बाद 7 लोगों को तो सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन 7 लोग अभी भी लापता हैं।

Boat Capsized in Patna: बिहार में बोट पलटने से बड़ा हादसा (Photo- Twitter/ANI)

