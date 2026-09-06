दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने के हादसे को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने सिविक सेंटर स्थित एमसीडी (MCD) मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सत्य निकेतन में जो हादसा हुआ है उसमें एमसीडी की लापरवाही है।

ABVP के नेशनल जनरल सेक्रेटरी वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने सवाल किया कि MCD उन बिल्डिंग और PG का इंस्पेक्शन क्यों नहीं कर पाई जहां स्टूडेंट्स रहते हैं? इस दौरान उन्होंने इस हादसे के बाद अन्य सभी बिल्डिंग में चल रहे PG के तय सेफ्टी स्टैंडर्ड का पालन करने की मांग की है।

प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों में झड़प

इस दौरान प्रदर्शनकारी जबरदस्ती MCD के A ब्लॉक में घुस गए। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकना चाहा तो दोनों तरफ से माहौल गर्म हो गया और स्थिति झड़प तक पहुंच गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि MCD कमिश्नर 24 घंटे के अंदर जवाब दें और अगर कोई जवाबदेही तय नहीं होती है तो ABVP कमिश्नर के ऑफिस में घुसकर उनका इस्तीफा मांगेगी।

सिविक सेंटर के बाहर 150-200 कार्यकर्ता हुए इकट्ठा

ABVP के इस प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से एक आधिकारिक बयान भी आया है जिसमें कहा गया है, “आज सत्य निकेतन में हुई घटना के विरोध में लगभग 150-200 एबीवीपी कार्यकर्ता सिविक सेंटर के बाहर इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारी गेट नंबर 5 से सिविक सेंटर में घुसे और मेन बिल्डिंग के बाहर बैठकर नारे लगाए और MCD के काम करने के तरीके का विरोध किया। इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने सिविक सेंटर की मेन बिल्डिंग में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, जिससे पुलिस वालों के साथ धक्का-मुक्की हुई।”

15 को लिया गया हिरासत में- पुलिस

पुलिस ने आगे बताया है कि प्रदर्शन के दौरान हुई धक्का-मुक्की के वक्त 15 छात्रों को हिरासत में लिया गया और उन्हें कमला नगर पुलिस थाना ले जाया गया, जहां दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की जा रही है। बाकी प्रदर्शनकारियों को वहां से तितर-बितर कर दिया गया। अब स्थिति कंट्रोल में है।

दिल्ली बिल्डिंग हादसे में पुलिस ने दर्ज किया केस

वहीं पुलिस ने हादसे को लेकर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने बताया कि कथित मालिक हरिराम और दूसरों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अब तक दस लोगों को बचाया गया है; 5 लोगों की जान चली गई है। बचाव अभियान जारी है। पुलिस ने कथित मालिक हरिराम और दूसरों के खिलाफ FIR नंबर 153/26 के तहत BNS, सेक्शन 105/290/125(a) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Delhi Police: "Around 150–200 ABVP students gathered at Civic Centre to protest against today’s incident at Satya Niketan. The protesters entered the Civic Centre through Gate No. 5 and sat outside the main building, raising slogans and protesting against the functioning of the… https://t.co/uG6t8286s3 pic.twitter.com/vE973Vi7UU — ANI (@ANI) September 6, 2026

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दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार को 5 मंजिला इमारत के गिरने के इस इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया क्योंकि हादसे के बाद यहां के कई पीजी को तुरंत खाली करा दिया गया और कई पीजी जो हादसे वाली जगह के आसपास थे उन्हें एहतियात के तौर पर खाली करा दिया गया। ऐसे में जो छात्र यहां रह रहे थे उनके सामने रहने की समस्या खड़ी हो गई है, लेकिन इस बीच डीयू के कई कॉलेजों ने छात्रों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…