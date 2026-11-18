पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के समर्थकों के बीच जमकर बवाल हुआ। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पास कॉलेज स्ट्रीट पर बुक स्टॉल लगाने को लेकर शुरू हुआ यह विवाद हाथापाई तक पहुंच गया। हालात खराब होते देख पुलिस को दखल देना पड़ा और बल प्रयोग कर विवाद को शांत कराया गया।

इस बवाल के दौरान दोनों साइड के समर्थकों ने बैनर फाड़ने, किताबों में आग लगाने की कोशिश और पुलिस बैरिकेडिंग को धक्का भी दिया। हंगामे के चलते कॉलेज स्ट्रीट पर करीब दो घंटे तक यातायात प्रभावित रहा।

इस सड़क पर दो घंटे बंद रहा ट्रैफिक

SFI और ABVP के समर्थकों के बीच अस्थायी बुक स्टॉल लगाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को भारी संख्या में जवान तैनात करने पड़े। दोनों संगठनों के कार्यकर्ता सड़क पर आमने-सामने आ गए और एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कॉलेज स्ट्रीट को कोलकाता का ‘बोई पारा’ कहा जाता है। यह इलाका किताबों की दुकानों और पुस्तक बाजार के लिए प्रसिद्ध है। बुधवार को हुए हंगामे के कारण सड़क का एक हिस्सा करीब दो घंटे तक बंद रहा।

कैसे शुरू हुआ विवाद?

जानकारी के मुताबिक, SFI ने पुलिस की अनुमति से कलकत्ता यूनिवर्सिटी के गेट के पास एक अस्थायी बुक स्टॉल लगाया था। इसके कुछ देर बाद ABVP के समर्थक भी वहां पहुंच गए। उन्होंने SFI का स्टॉल हटाने और उसी जगह अपना बुक स्टॉल लगाने की अनुमति मांगी। बस इसी बात को लेकर दोनों संगठनों के बीच बहस शुरू हो गई जो बाद में मारपीट और धक्कामुक्की तक पहुंच गई।

ABVP ने SFI पर लगाया देशविरोधी किताबें बेचने का आरोप

इस दौरान SFI समर्थकों ने आरोप लगाया कि ABVP कार्यकर्ताओं ने उनके बैनर फाड़ दिए और कुछ किताबों में आग लगाने की कोशिश की। एक SFI कार्यकर्ता ने कहा कि संगठन को स्टॉल लगाने की अनुमति मिली थी, लेकिन ABVP के समर्थकों ने मौके पर पहुंचकर उनके फ्लेक्स फाड़ दिए। वहीं, ABVP कार्यकर्ताओं ने SFI के स्टॉल की अनुमति पर सवाल उठाए। उनका दावा था कि उनके पास भी स्टॉल लगाने की अनुमति है, लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोका जा रहा है। ABVP समर्थकों ने SFI पर देशविरोधी किताबें बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे ऐसा नहीं होने देंगे।

‘बंगाल की धरती पर मार्क्सवाद नहीं चलेगा’

इस विवाद के बीच ABVP कार्यकर्ताओं ने SFI के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि संगठन मार्क्सवाद को बढ़ावा दे रहा है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि बंगाल की धरती पर मार्क्सवाद नहीं चलेगा। उसने SFI को चीन का एजेंट बताते हुए देशविरोधी साजिश में शामिल होने का आरोप भी लगाया। ABVP के आरोपों पर SFI ने पलटवार किया। संगठन के एक छात्र नेता ने कहा कि उनके पास स्टॉल पर बैनर लगाने के लिए पुलिस की अनुमति थी।

दो घंटे के टकराव के बाद कैसे निकला समाधान?

SFI नेता ने आरोप लगाया कि ABVP कार्यकर्ताओं ने इन तस्वीरों वाले बैनर को भी फाड़ दिया। संगठन ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। SFI समर्थकों का कहना था कि मंगलवार को जब वे स्टॉल लगाने पहुंचे थे, तब पुलिस ने उनके कार्यकर्ताओं को रोककर हिरासत में लिया था, जबकि बुधवार को ABVP समर्थकों के खिलाफ वैसी कार्रवाई नहीं की गई। करीब दो घंटे तक चले हंगामे के बाद ABVP समर्थकों ने SFI के स्टॉल से कुछ दूरी पर अपना बुक स्टॉल लगा लिया। इसके बाद कॉलेज स्ट्रीट को यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया।

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कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। बुधवार को महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना ने किताब का विरोध किया और इस पर बैन लगाने की मांग की। मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवसेना के कई नेताओं ने किताब का विरोध करते हुए इसके पन्ने फाड़ दिए। यहां पढ़ें पूरी खबर…