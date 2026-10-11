पश्चिम बंगाल पुलिस ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी पर रेजिनगर उपचुनाव के बारे में सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया है। रेजिनगर में बीजेपी के शंखनाद सरकार ने आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) को 75,691 वोटों से हराया है। शुक्रवार को गिनती के दिन अभिषेक बनर्जी ने X पर पोस्ट किया था कि बूथ नंबर 109, रेजिनगर AC पर रजिस्टर्ड वोटर 772 है जबकि BJP को कथित तौर पर 909 मिले हैं। नॉर्थ कोरिया भी इस चुनावी गणित को समझाने में मुश्किल महसूस करेगा। उन्होंने कहा कि मिस्टर ज्ञानेश कुमार, एक बूथ पर एक पार्टी को उसके पूरे वोटरों से ज़्यादा वोट कैसे मिलते हैं?

इस पोस्ट के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने रेजिनगर पुलिस स्टेशन में गलत जानकारी फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया। अभिषेक बनर्जी की पोस्ट सामने आने के बाद जिला चुनाव अधिकारी ने तुरंत जानकारी वेरिफाई की और कमीशन ने उस बूथ पर कुल वोटरों की संख्या सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी।

चुनाव आयोग ने क्या कहा?

कमीशन ने बूथ नंबर 109 के लिए वोटर लिस्ट का पहला पेज पब्लिश किया। लिस्ट में उस बूथ पर कुल 1,109 वोटर दिखाए गए हैं। इनमें से 575 पुरुष वोटर थे और 534 महिलाएं थीं।

मुर्शिदाबाद पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “दो अलग-अलग FIR फाइल की गई हैं। एक TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ है और एक साकेत गोखले के खिलाफ है। IT एक्ट, RT एक्ट और BNS के तहत सेक्शन लगाए गए हैं। शिकायत रेजिनगर पुलिस स्टेशन में रिटर्निंग ऑफिसर ने की थी।”

इस बीच कोलकाता पुलिस ने कैमक स्ट्रीट केस के सिलसिले में सोमवार को अभिषेक बनर्जी को समन भेजा। रविवार को शेक्सपियर सरानी पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर, कालीघाट पुलिस स्टेशन के ऑफिसर के साथ अभिषेक बनर्जी के कालीघाट घर पहुंचे और अंदर जाने से पहले करीब आधे घंटे तक बाहर इंतजार किया। 1 सितंबर को अभिषेक बनर्जी इसी केस में कोलकाता पुलिस के सामने पेश हुए थे।

तृणमूल कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी बहस

अगस्त में कैमक स्ट्रीट ऑफिस में एक होर्डिंग को गिराए जाने को लेकर दिक्कत बढ़ गई थी। कोलकाता नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी शेक्सपियर सरानी पुलिस के साथ, कैमक स्ट्रीट ऑफिस में होर्डिंग हटाने पहुंचे और आरोप लगाया कि यह गैर-कानूनी है। हालांकि नगर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों को कथित तौर पर ऑफिस में घुसने से रोक दिया गया, जिससे तृणमूल कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी बहस हो गई। अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओ ब्रायन जल्द ही वहां पहुंच गए और जब उन्होंने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की तो मामला और बिगड़ गया।

तस्वीरों में डेरेक ओ ब्रायन काम में रुकावट डालने के लिए जमीन पर लेटे हुए दिखे, जबकि अभिषेक पर KMC के एक अधिकारी को परेशान करने के आरोप लगे। तृणमूल कार्यकर्ताओं पर वर्दी पहने पुलिस अधिकारियों पर हमला करने, उनके कॉलर खींचने और उन पर मारपीट करने का भी आरोप लगा। हालांकि ये घटनाएं अभिषेक बनर्जी के सामने हुईं, लेकिन कथित तौर पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश नहीं की। पुलिस ने इस अशांति के संबंध में तीन केस दर्ज किए और अभिषेक को समन उनमें से दो के आधार पर भेजा गया है।

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तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर सांसद काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाए जाने पर आपत्ति जताई। पढ़ें पूरी खबर