पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी कानूनी विवाद को लेकर चर्चा में हैं। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में शनिवार को अभिषेक बनर्जी भवानीपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे।

कोलकाता पुलिस ने उन्हें इस मामले में पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर शनिवार दोपहर 12:30 बजे तक थाने में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। अभिषेक ने पुलिस के समन पर थाने पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

मई में सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की थी

इस पूरे विवाद की शुरुआत 2 मई 2026 को हुई थी। अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट साझा की थी। आरोप है कि इस पोस्ट में उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाना बनाते हुए उन्हें कथित तौर पर ‘बांग्ला विरोधी गुजराती गैंग’ का हाथों का खिलौना बताया था।

इस टिप्पणी को लेकर आपत्ति जताते हुए अर्नब कांति दास नाम के एक व्यक्ति ने 27 मई को भवानीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि इस तरह की टिप्पणी से गुजराती समुदाय की भावनाएं आहत हो सकती हैं और सामाजिक सौहार्द तथा राष्ट्रीय एकता प्रभावित हो सकती है।

थाने पहुंचने के दौरान अभिषेक बनर्जी अपने वकीलों के साथ थे। वह निर्धारित समय से पहले दोपहर करीब 12:19 बजे भवानीपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां मौजूद पत्रकारों ने उनसे मामले को लेकर सवाल किए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे थाने के अंदर चले गए। Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस पूछताछ में तीन प्रमुख बिंदुओं पर जवाब जानना चाहती थी।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर उन्होंने विवादित टिप्पणी क्यों की, क्या उन्हें इस तरह के बयान के कानूनी परिणामों की जानकारी थी और सोशल मीडिया पोस्ट में किए गए दावों के समर्थन में उनके पास क्या ठोस सबूत हैं। इस बीच, मंत्री शंकर घोष ने अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, ”उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा।”

किन धाराओं में दर्ज है मामला?

पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस मामले में 27 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी। इसका मामला संख्या 121 बताया गया है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196(1)(a), 196(1)(c), 353(1)(b) और 353(2) के तहत मामला दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है। ये धाराएं विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने और सार्वजनिक शांति को प्रभावित करने वाले बयानों से संबंधित हैं। पुलिस इसी मामले में उनका पक्ष जानना चाहती है।

एक और मामले में भी पुलिस का नोटिस

दिलचस्प बात यह है कि अभिषेक बनर्जी को हाल ही में एक दूसरे मामले में भी पुलिस का नोटिस मिला है। यह मामला एक आईपीएस अधिकारी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी तथा धमकी देने के आरोपों से जुड़ा है। इस मामले में गिरिश पार्क थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और उन्हें 20 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

फिलहाल भवानीपुर थाने में दर्ज मामले की जांच जारी है। हालांकि, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर लगाए गए आरोप अभी जांच का विषय हैं। पुलिस की पूछताछ और आगे की कानूनी कार्रवाई पर अब सबकी नजरें टिकी हैं।

यह भी पढ़ें: ‘उन जजों का नाम बताएं जो बीजेपी के साथ हैं’, कलकत्ता हाई कोर्ट ने TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को लगाई फटकार

कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने बनर्जी से कहा कि आपने दावा किया था कि कुछ जज बीजेपी के राजनीतिक दबाव के आगे झुक गए हैं और उनके साथ हैं यानी उनके पक्ष में हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक