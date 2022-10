दिल्ली में कूड़े पर AAP का प्रदर्शन,आतिशी बोलीं- जैसे लोग कूड़ा घर से बाहर फेंकते हैं, हम BJP को MCD से बाहर फेंक देंगे

AAP workers Protest Over Garbage Issue: विरोध-प्रदर्शन के दौरान आप विधायक आतिशी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा।

प्रदर्शन करते आप कार्यकर्ता। (फोटो सोर्स: @AamAadmiParty)

