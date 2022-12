Gujarat में विधानसभा चुनाव 2027 का रोडमैप बनाने में जुटी आम आदमी पार्टी, दल-बदल के शोर के बीच विधायकों से मिले अरविंद केजरीवाल

AAP Roadmap for 2027: गुजरात चुनाव में परिणाम आने के बाद आम आदमी पार्टी ने अपनी छवि के संभावित नुकसान को रोकने के लिए अगले महीने से राज्य संगठन की कार्य योजना तैयार करने के संकेत दिए हैं।

AAP Meeting after Gujarat Election: अरविंद केजरीवाल ने गुजरात आप विधायकों के साथ की बैठक (Photo: Twitter/@ArvindKejriwal)

