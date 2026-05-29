Punjab Nikay Chunav Result 2026: आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को पंजाब के स्थानीय निकाय चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल की। ​​पार्टी ने 1977 वार्डों में से 900 से ज्यादा वार्ड जीते यानी 45% से अधिक सीटें जीतीं। पार्टी की इस जीत की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि लोगों ने नफरत की राजनीति को हरा दिया है और विकास की राजनीति का समर्थन किया है।

कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही, जबकि शिरोमणि अकाली दल निर्दलीय उम्मीदवारों के बाद चौथे स्थान पर रहा। बीजेपी पांचवें स्थान पर रही, लेकिन इस बार पार्टी ने अपनी सीटों की संख्या 49 से बढ़ाकर 150 से ज्यादा कर ली। इससे पंजाब के शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में उसकी पकड़ और मजबूत हुई है।

नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए हौसला बढ़ाने वाले

ये नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा हौसला बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद राज्य में विधानसभा के अहम चुनाव होने वाले हैं। पंजाब उत्तर भारत के तीन विपक्षी शासित राज्यों में से एक है। मान ने कहा कि लोगों ने उनकी सरकार के कामों का समर्थन किया है। इनमें घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री बिजली, किसानों को दिन के समय बिजली की आपूर्ति, आम आदमी क्लीनिक में फ्री इलाज और बंटवारे वाली राजनीति को नकारना शामिल है।

बीजेपी को ईडी पार्टी बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में ईडी के छापे और कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी का मतदाताओं पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, “लोगों ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। वे पांचवें नंबर पर हैं। यहां तक कि उनके पुराने सहयोगी शिअद भी कुछ खास नहीं कर पाए। अकेले आप ने इन चारों पार्टियों को मिलाकर जितनी सीटें जीती हैं, उससे ज्यादा सीटें हासिल की हैं।”

मनीष सिसोदिया ने क्या कहा?

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि पंजाब में ईडी की राजनीति नहीं चलेगी। आप ने कई प्रमुख शहरी निकायों में शानदार जीत दर्ज की। इनमें बरनाला (जो कि नव-नियुक्त प्रदेश BJP अध्यक्ष केवल ढिल्लों का गृह क्षेत्र है), मोहाली और बठिंडा शामिल हैं।

निकाय चुनाव सेमीफाइनल

शहरी निकाय चुनावों को विधानसभा चुनावों से पहले एक तरह का ‘सेमी-फाइनल’ माना जाता है, लेकिन अतीत में ऐसा देखा गया है कि जिस पार्टी ने इन चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल की है, उसे बाद में राज्य की सत्ता से बाहर होना पड़ा है। 2015 में, SAD-BJP गठबंधन ने 1420 से ज्यादा शहरी वार्डों में जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 356 वार्डों तक ही सिमटकर रह गई थी। हालांकि, इसके महज दो साल बाद ही, कांग्रेस ने 117 में से 77 सीटों पर जीत हासिल करते हुए जबरदस्त वापसी की और सत्ता पर काबिज हो गई, जबकि शिअद-बीजेपी गठबंधन सिर्फ 18 सीटों तक ही सिमटकर रह गया।

कांग्रेस 360 से अधिक सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रहने वाली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में मिली गति (उसने 13 संसदीय क्षेत्रों में से केवल 7 में जीत हासिल की) को एक मजबूत जमीनी संगठन में तब्दील करने में उसकी असमर्थता पार्टी के लिए चिंता का विषय होगी। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि छिटपुट सफलताओं के बावजूद, गुटबाजी की प्रतिद्वंद्विता ने कई शहरों में पार्टी को कमजोर कर दिया है।

जिन क्षेत्रों में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का गढ़ चमकौर साहिब भी शामिल था, जहां पार्टी ने 13 में से 11 सीटें जीतीं। कपूरथला में, कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह ने 50 में से 31 सीटें जीतकर पार्टी को विजयी बनाया। उनके बेटे और निर्दलीय विधायक राणा इंदर प्रताप सिंह के उम्मीदवारों ने भी सुल्तानपुर लोधी नगर परिषद में शानदार जीत हासिल की। ​​हालांकि, आम आदमी पार्टी ने गिद्दरबाहा में 19 में से 17 वार्डों में जीत दर्ज की।

हालांकि, विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि परिणाम अपेक्षित थे और पंजाब में नगरपालिका चुनावों में आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी को ही जीत मिलती है। उन्होंने कहा, “असली मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है। विधानसभा चुनावों में भी यही होगा।”

बीजेपी ने शहरी क्षेत्रों में आक्रामक रूप से चुनाव प्रचार किया, ताकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली जीत से मिली गति का लाभ उठाते हुए पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत कर सके। पंजाब उत्तर भारत के उन गिने-चुने राज्यों में से एक है जहां विपक्ष का शासन है, जबकि अधिकांश राज्य भाजपा शासित हैं। बीजेपी को सबसे महत्वपूर्ण लाभ अबोहर नगर निगम में मिला, जहां पार्टी ने 50 में से 28 सीटें जीतीं, जबकि आम आदमी पार्टी दूसरे स्थान पर रही।

शिअद के प्रवक्ता परमबंस सिंह रोमाना ने कहा कि इस हार के बावजूद अकाली दल को शहरी पंजाब में अभी भी समर्थन हासिल है। उन्होंने आरोप लगाया, “सत्ताधारी पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाया। उन्होंने नामांकन पत्र खारिज किए और मतपेटियों का इस्तेमाल किया। हम विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं।”

पिछली बार भी यही पैटर्न दोहराया गया था। 2021 के नगर निगम चुनावों में कांग्रेस ने नगर निगमों, परिषदों और नगर पंचायतों में कुल 1516 सीटें जीती थीं। लेकिन कुछ महीनों बाद 2022 की शुरुआत में, आम आदमी पार्टी ने 92 सीटों के साथ सत्ता में जबरदस्त वापसी की और कांग्रेस को 18 सीटों पर सिमटने पर मजबूर कर दिया।

निकाय चुनाव विवादों से नहीं रहा अछूता

इस बार चुनाव विवादों से अछूते नहीं रहे। विवाद का एक मुख्य कारण राज्य चुनाव आयोग का ईवीएम के बजाय मतपत्रों से चुनाव कराने का निर्णय था, जिसका कारण यह बताया गया कि पर्याप्त मशीनें समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई थीं। बीजेपी ने इस मुद्दे को अपने चुनाव प्रचार का एक प्रमुख मुद्दा बनाया और आम आदमी पार्टी पर मतगणना प्रक्रिया में हेरफेर करने का आरोप लगाया। हालांकि, बीजेपी ने इस मामले को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया, लेकिन अदालतों ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

हालांकि, बीजेपी नेताओं ने मतपत्रों के माध्यम से वोट चोरी का आरोप लगाना जारी रखा, पार्टी प्रवक्ता विनीत जोशी ने आम आदमी पार्टी पर नामांकन पत्रों को खारिज करने से लेकर उम्मीदवारों को डराने-धमकाने और ईवीएम के बजाय मतपेटियों को प्राथमिकता देने तक, हर तरह की ज्यादतियों का आरोप लगाया। आठ नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के चुनाव 26 मई को हुए और इनमें 63.94% मतदान हुआ।

पंजाब निकाय चुनाव में मिली बंपर जीत पर आया केजरीवाल का रिएक्शन

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “पंजाब में शहरी क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के लिए पंजाब के लोगों का दिल से धन्यवाद। सबको बधाई। लोगों ने ये ऐतिहासिक वोट देकर भगवंत मान सरकार के कामों को शाबाशी दी है। ऐसे ही हम अच्छे काम आगे भी करते रहेंगे।” यहां क्लिक कर पढे़ं पूरी खबर…