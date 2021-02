आम आदमी पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह को उनका किया एक पुराना वादा याद दिलाया है। साल 2014 में अमित शाह ने कहा था कि अगर 16 मई के बाद भी अरविंद केजरीवाल राजनीति में रहते हैं तो मैं जरूर उनसे बहस करूंगा और उनकी इच्छा पूरी करूंगा। इस पर AAP ने ट्वीट किया है कि एक आम आदमी की ताकत को कमतर नहीं आंकना चाहिए। आम आदमी पार्टा ने कहा कि बीजेपी को लगता था कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

गौरतलब है कि दिल्ली की तरह ही सूरत AAP के लिए गढ़ साबित हुआ है। यहां भी वोटरों ने राजधानी दिल्ली की तरह ही AAP को पसंद किया है। दिल्ली की तरह ही सूरत में भी बिहार और उत्तर प्रदेश से आए प्रवासी मजदूरों की एक बड़ी संख्या है। जिन्हें आम आदमी पार्टी ने अपना वोटर बना लिया है।

AAP ने दिल्ली की तरह ही सूरत में भी गरीब प्रवासी मज़दूर-वर्ग के बीच पहुंच बनाई है। पार्टी को लगता है कि सूरत नगरपालिका चुनाव में उसे दिल्ली मॉडल ने जीत दिलाई है। AAP ने सूरत में 27 सीटें जीतीं हैं, जिससे पार्टी को निकाय में प्रमुख विपक्ष का दर्जा मिल गया है। AAP नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सूरत में दो रोड शो किए थे और शहर की सड़क पर ‘गरबा’ नृत्य भी किया था। इस असरदार शुरुआत के बाद, पार्टी ने सूरत निकाय में कांग्रेस की जगह ले ली है। AAP संयोजक केजरीवाल 26 फरवरी को सूरत में रोड शो भी करेंगे।

Never underestimate the power of Aam Aadmipic.twitter.com/rRviKxtXo6

— AAP (@AamAadmiParty) February 24, 2021