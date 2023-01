AAP MLA Mohinder Goyal ने दिल्ली विधानसभा में लहराई नोटों की गड्डियां, कहा- मुझे खरीदने की कोशिश की गई, LG को भी दी मामले की जानकारी

Delhi Politics News : आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल ने विधानसभा में बुधवार को नोटों की गड्डियां लहराकर सभी को चौंका दिया।

Delhi News : आम आदमी पार्टी ने किया चौंकाने वाला खुलासा (Image – YT/DelhiGovt)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram