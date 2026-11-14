चमकौर साहिब सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक चरणजीत सिंह ने टिकट जाने को लेकर नाराजगी जताई है। चरणजीत सिंह ने शनिवार को साफ कहा कि वे हर हाल में चुनाव लड़ेंगे।

आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी। इस सूची में पार्टी ने चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र से जसवीर सिंह गढ़ी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। गढ़ी पंजाब बीएसपी के अध्यक्ष और पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं।

जसवीर सिंह गढ़ी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में फगवाड़ा से और 2024 के लोकसभा चुनाव में आनंदपुर साहिब संसदीय सीट से चुनाव लड़ा था लेकिन दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

इस साल अगस्त में आप ने गढ़ी को चमकौर साहिब के लिए पार्टी का हलका प्रभारी (विधानसभा क्षेत्र प्रभारी) नियुक्त किया था। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।

पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को हराया था

चरणजीत सिंह तब चर्चा में आए थे, जब उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह चन्नी को चमकौर साहिब से 7,900 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था।

टिकट कटने के बाद चरणजीत सिंह ने कहा कि उन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया है। चरणजीत सिंह ने कहा, “मैं एक विधायक के तौर पर ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूं और मुझ पर कोई आरोप या भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है। फिर पार्टी ने ऐसा क्यों किया?” उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को हराने के बावजूद पार्टी ने उन्हें कहीं और कोई जिम्मेदारी नहीं दी।

‘मुझे टिकट मिलने की उम्मीद थी’

चरणजीत सिंह ने पीटीआई से कहा, “मैंने कभी पार्टी से कोई मंत्री पद या कुछ और नहीं मांगा।” जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कोई संकेत मिला था कि पार्टी उन्हें दोबारा टिकट नहीं देगी तो चरणजीत सिंह ने कहा कि जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, वह हमेशा टिकट मिलने की उम्मीद रखता है। उन्होंने कहा, “मुझे टिकट मिलने की उम्मीद थी।”

चरणजीत सिंह ने बताया कि जब जसवीर सिंह गढ़ी को हलका प्रभारी नियुक्त किया गया था तो उनसे कहा गया था कि यह नियुक्ति संगठन को मजबूत करने के लिए की गई है।

पेशे से नेत्र सर्जन चरणजीत सिंह ने कहा, “जसवीर सिंह गढ़ी ने भी कहा था कि वह संगठन को मजबूत करने के लिए आए हैं, न कि (कोई चुनाव) लड़ने के लिए।” चन्नी ने बताया कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक पटवारी कार्यालय, पशु अस्पताल, फायर स्टेशन, हैंडबॉल कोर्ट, कई बस स्टॉप और आम आदमी क्लीनिक भी बनाया।

सीएम से मिलने का नहीं दिया वक्त

चरणजीत सिंह ने कहा कि पिछले एक साल से वह अपने निर्वाचन क्षेत्र की कुछ परियोजनाओं के सिलसिले में मुख्यमंत्री से दो मिनट का समय मांग रहे हैं लेकिन उन्हें इतना वक्त भी नहीं दिया गया। उन्होंने सवाल किया, “अगर एक विधायक को समय नहीं मिल पाता, तो एक आम आदमी क्या उम्मीद कर सकता है?” उन्होंने यह भी दावा किया कि अन्य पार्टियां उनसे संपर्क कर रही हैं।

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