पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक के साले पर दलित परिवारों के सामान में आग लगाने का आरोप है। परिवार की शिकायत के आधार पर एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पंजाब पुलिस ने बुधवार को बताया कि उन्होंने तरन तारन के वेनपुरी गांव के सरपंच के खिलाफ दो दलित परिवारों के घरों में आग लगाने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

सरपंच बलदेव सिंह गोरा, आम आदमी पार्टी के खदूर साहिब विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा के साले हैं। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, बलदेव सिंह कथित तौर पर किसी विवाद को लेकर दो दलित परिवारों के घर पहुंचे और पेट्रोल डालकर उनके सामान में आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही एसपी (मुख्यालय) सुखमनिन्द्र सिंह, एसडीएम संजीव शर्मा और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। गोइंदवाल साहिब पुलिस ने पीड़ित परिवारों के बयान दर्ज कर गोरा समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

आप विधायक के साले पर SC-ST एक्ट के तहत मामला दर्ज

एफआईआर के अनुसार, दलबीर कौर ने बताया कि वह अपने बेटे लवप्रीत सिंह के साथ गांव में रहती हैं। देर शाम जब वह घर पर अकेली थीं, सरपंच गोरा, सुखविंदर सिंह सुखा, गुरबंस सिंह गंजी, जोबनजीत सिंह, आलू और तीन-चार अज्ञात लोग हथियार लेकर उनके घर में घुस आए। शिकायतकर्ता के अनुसार, गोरा ने उनके बेटे के बारे में पूछा जो घर पर नहीं था। बलदेव सिंह के आदेश पर, उनके साथियों ने जबरन कमरों में घुसकर बोतलों में भरकर लाए गए पेट्रोल से उनके सामान में आग लगा दी और भाग गए। शोर सुनकर उनके रिश्तेदार आए और आग बुझाई।

घर में घुसकर सामान में लगाई आग

दलबीर कौर ने आगे बताया कि उन्हें पता चला है कि उन्होंने गांव में शिंगारा सिंह के बेटे सुखदेव सिंह उर्फ ​​सोनू के घर में घुसकर उसके सामान में आग लगा दी थी। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उनके बेटे लवप्रीत सिंह और गोरा के बीच मामूली विवाद हुआ था। एसपी सुखमनिंदर सिंह, डीएसपी अतुल सोनी और एसएचओ प्रभजीत सिंह के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि सरपंच, उनके पांच साथियों और 2-3 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। खदूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक रामनजीत सिंह सिक्की ने पीड़ितों से मुलाकात की।

खडूर साहिब के एसडीएम संजीव कुमार शर्मा ने गांव की स्थिति का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों से बात की। उन्होंने कहा कि प्रशासन उनके साथ खड़ा है और न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और नागरिक प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और पीड़ितों के बयानों के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई। उपायुक्त राहुल के आदेशानुसार पीड़ितों को उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी। पीड़ित परिवारों ने पुलिस और नागरिक प्रशासन की त्वरित कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया।