AAP विधायक अमित रतन गिरफ्तार, कोर्ट से रिमांड मांगेगा विजिलेंस ब्यूरो

AAP MLA Arrested: विजिलेंस ब्यूरो ने पहले विधायक के सहयोगी को गिरफ्तार किया था। अब उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

Punjab में आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन (पीली पगड़ी में) को गिरफ्तार किया गया है (Photo: Twitter@AmitKotfatta)

AAP MLA Arrested: पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन कोटफट्टा को विजिलेंस ब्यूरो ने घूसखोरी के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अमित रतन कोटफट्टा पंजाब की बटिंडा ग्रामीण विधानसभा सीट (Bathinda Rural Vidhansabha Seat) से विधायक हैं। AAP विधायक की गिरफ्तारी उनके कथित करीबी रशीम गर्ग को इसी मामले में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए जाने के कुछ दिनों बाद हुई है। आम आदमी पार्टी विधायक अमित रतन कोटफट्टा की गिरफ्तारी की जानकारी न्यूज एजेंसी PTI ने विजिलेंस ब्यूरो के एक टॉप अधिकारी के हवाले से दी। अधिकारी ने बताया कि आम आदमी पार्टी विधायक को बुधवार शाम को राजपुरा से पकड़ा गया था। उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अमित रतन कोटफट्टा की रिमांड लेने के लिए जांच एजेंसी गुरुवार को कोर्ट में पेश करेगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी विधायक अमित रतन कोटफट्टा कथित करीबी रशीम गर्ग को 16 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। रशीम गर्ग के खिलाफ बटिंडा के एक गांव की मुखिया के पति ने पांच लाख रुपये घूस मांगने की शिकायत दर्ज करवाई थी। गांव की मुखिया के पति का आरोप है कि रशीम गर्ग ने 25 लाख रुपये सरकारी ग्रांट रिलीज करवाने के लिए 5 लाख रुपये मांगे थे। Also Read AAP MLA Mohinder Goyal ने दिल्ली विधानसभा में लहराई नोटों की गड्डियां रशीम गर्ग को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (Punjab Vigilance Bureau) ने बटिंडा में 4 लाख रुपये कैश के साथ पकड़ा था। आम आदमी पार्टी विधायक अमित रतन कोटफट्टा (AAP MLA Amit Rattan Kotfatta) ने इससे पहले रशीम गर्ग के साथ किसी भी तरह के संबंध की बात नाकारी थी। उन्होंने विपक्षी दलों पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करने के आरोप लगाए हैं। अमित रतन की गिरफ्तारी से पहले कांग्रेस पार्टी के नेता हरिवंदर लड्डी ने गुरुवार को विजिलेंस दफ्तर के बाहर धरने का ऐलान किया था। कहा जा रहा था कि भगवंत मान को भी इस बात का डर था कि विपक्षी दल बजट सत्र के दौरान सदन में प्रदर्शन कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि विधायक अमित रतन पर एक्शन को लेकर सीएमओ से सहमति मिल गई थी। उनका वॉइस सैंपल मैच होने के बाद उनपर कार्रवाई की गई। विधायक अमित रतन पहले भी विवादों में रह चुके हैं। वह पहले शिरोमणि अकाली दल में थे। उन्हें अकाली दल से लोगों को नौकरी देने के नाम पर ठगने के आरोप में निकाला गया था।

