दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा के द्वारा एक युवक को थप्पड़ मारे जाने के मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं का प्रदर्शन जारी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर मंगलवार को दिल्ली पुलिस के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।

इस दौरान पुलिस ने आप की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और विधायक जरनैल सिंह को हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया।

इसे लेकर आप विधायक जरनैल सिंह ने कहा है कि वह पूछना चाहते हैं कि क्या इस देश का कानून आम आदमी और मंत्री के लिए अलग-अलग है। तिलक नगर से विधायक जरनैल सिंह ने कहा कि इस मामले में मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जब तक प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती उनकी लड़ाई जारी रहेगी।

तीन दिन हो चुके हैं…

विधायक जरनैल सिंह ने ANI से कहा, “प्रवेश वर्मा ने युवक को सिर्फ इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि उसने मंत्री के भ्रष्टाचार को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। अब तीन दिन हो चुके हैं। वह शिकायत करने और एफआईआर दर्ज कराने के लिए बार-बार पुलिस स्टेशन जा रहा है और हम उसके साथ जा रहे हैं।”

विधायक ने कहा कि पुलिस जितनी मर्जी एफआईआर दर्ज कर ले, कोई इससे डरने वाला नहीं है।

#WATCH | Delhi | AAP MLA Jarnail Singh says, "…Minister Parvesh Verma slapped this young man simply because he captured the Minister’s corruption on camera. It has been three days now. He has been repeatedly going to the police station to file a complaint and register an FIR,… pic.twitter.com/XgoGWw5tHp — ANI (@ANI) September 29, 2026

सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि पुलिस और सरकार को न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। प्रवेश वर्मा ने तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में सड़क निरीक्षण के दौरान रविवार को एक युवक को थप्पड़ मार दिया था और अब इसे लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है।

आप के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने सोमवार को ‘आप’ कार्यकर्ताओं और सादे कपड़ों में मौजूद एक पुलिसकर्मी के बीच कथित झड़प को लेकर मामला दर्ज कर थप्पड़ मारने की घटना से ध्यान भटकाने की कोशिश की है।

पुलिस ने मंगलवार को सौरभ भारद्वाज, विधायक जरनैल सिंह और पार्टी के कई कार्यकर्ताओं पर दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल पर हमला करने और उसके सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है।

यह भी पढ़ें- ‘सड़क पर सवाल तो थप्पड़…’,

दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा युवक को थप्पड़ मारने के बाद सियासत तेज हो गई है। आम आदमी इस मामले को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी बयान सामने आया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।