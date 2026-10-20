आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने पीतमपुरा की ‘श्री केशव रामलीला समिति’ के आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकातय दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस आयुक्त को भेजी गई है।

‘श्री केशव रामलीला समिति’ के आयोजकों ने दशहरे पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों के साथ-साथ 30 फुट का कॉकरोच का पुतला भी जलाया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को आयोजकों पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करने, पवित्र हिंदू परंपराओं में बदलाव करने और समुदायों के बीच दुश्मनी भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।

I have sent a Complaint to @LtGovDelhi and @CPDelhi against the organizers of the Shree Keshav Ramleela Committee (NSP Pitampura) including it’s president Mr Ashok Kumar Sevraha BJP MLA, Mr Kapil Mishra (Minister, GNCTD) for deliberately hurting religious sentiments, altering… https://t.co/aTaqDTdsAH — Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) October 20, 2026

एफआईआर दर्ज करने की मांग

शिकायत में समिति के अध्यक्ष और बीजेपी विधायक अशोक गोयल देवराहा तथा दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा समेत अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। भारद्वाज ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।

भारद्वाज ने यह शिकायत एक वीडियो के सामने आने के बाद की है, जिसमें पीतमपुरा के रामलीला मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों के साथ एक कॉकरोच का पुतला भी दिखाई दिया था। समिति ने कहा था कि वे दशहरे के दिन 30 फुट ऊंचे कॉकरोच के पुतले को जलाएंगे।

श्री केशव रामलीला समिति ने कहा है कि कॉकरोच का पुतला गंदगी का प्रतीक है और इसका उद्देश्य स्वच्छ भारत तथा स्वच्छ दिल्ली अभियान के तहत साफ-सफाई को बढ़ावा देना है। समिति के अध्यक्ष और बीजेपी विधायक अशोक गोयल देवराहा ने कहा है कि कॉकरोच का पुतला जलाने का कोई राजनीतिक मकसद नहीं है।

मुफ्त प्रचार के लिए धन्यवाद- दीपके

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मंगलवार को 30 फुट ऊंचा कॉकरोच का पुतला जलाने को लेकर रामलीला के आयोजकों को धन्यवाद दिया। दीपके ने कहा, ”मुफ्त प्रचार के लिए धन्यवाद।” सीजेपी की कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह ने इसे ‘तमाशा’ बताया।

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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि कम्युनिस्ट और “कॉकरोच” भारत में बांग्लादेश जैसी अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।