कुमार विश्वास ने उस शख्स को खोया जिसने सबसे पहले स्वीकार किया था उनका अंतरजातीय विवाह

आम आदमी पार्टी के नेता और मशहूर हिंदी कवि कुमार विश्वास की सास का निधन हो गया। इस बात की जानकारी खुद कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर बताया कि उनकी सास ही वह पहली शख्स थी जिन्होंने उनकी बेटी के साथ मेरे अंतरजातीय विवाह को स्वीकारा था। कुमार विश्वास ने अपनी सास के लिए ट्विटर पर बेहद भावुक संदेश लिखते हुए कहा है कि आपके अंदर की ज्योति हमेशा आपकी बेटी और मेरी बेटी में जगमगाती रहेगी। कुमार विश्वास ने उन्हें अंतिम प्रणाम देते हुए आत्मा की शांति की अपील की है। कुमार विश्वास का ये ट्वीट देख उनके फैंस और फॉलोवर्स को भी दुख पहुंचा। ऐसे फॉलोवर्स ने उनके ट्वीट पर कमेंट करते हुए अपनी श्रद्धांजलि भी दी है। कुमार विश्वास के दुख में साथ देने वालों में पूर्व बीजेपी सांसद तरुण विजय जैसे लोगों के भी नाम हैं।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पिलखुवा के रहने वाले कुमार विश्वास ने प्रेम विवाह किया है। कुमार विश्वास गौर ब्राह्मण हैं और उन्होंने जाति की दीवार तोड़कर मंजू नाम की प्रोफेसर से शादी रचाई है। कुमार विश्वास कई बार सार्वजनिक मंचों से अपनी प्रेम कहानी का जिक्र कर चुके हैं। कुमार विश्वास ने ये भी सार्वजनिक तौर पर जाहिर कर चुके हैं कि उन्होंने जिस अंतरजातीय विवाह किया था जब इसको लेकर काफी बवाल होता था।

अब अपनी सास की मौत के बाद कुमार विश्वास ने बता दिया कि उनकी इंटर कास्ट मैरिज में उन्हें कहां-कहां से सपोर्ट मिला था। फिलहाल कुमार विश्वास एक सुखद पारिवारिक जीवन बिता रहे हैं। कुमार विश्वास यूपी के गाजियाबाद में ही पत्नी मंजू शर्मा और दो बच्चों के साथ रहते हैं। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर अपने जीवन में खास स्थान रखने वाली अपनी दिवंगत सास के लिए भावुक संदेश लिखा है।

Lost my Mother in Law. She was the first person in the family who readily accepted our inter-caste marriage with all warmth and motherly affection. Your light resides in your daughter and reflects in our daughters too. May your soul dwell in peace.

Antim Pranam Maa

