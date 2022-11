HP Assembly Election 2022: हिमाचल प्रदेश में AAP को झटका, प्रदेश सह प्रभारी कुलवंत सिंह भाट हुए BJP में शामिल

HP Assembly Election 2022: आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी कुलवंत सिंह भाट ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है।

HP Assmbly Election 2022: हिमाचल प्रदेश विधान सभा चुनाव से पहले आम आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी कुलवंत सिंह भाट ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ा झटका माना जाएगा। हिमाचल में आम आदमी पार्टी लगातार बिखरती जा रही है। दिल्ली एसजीपीसी के सदस्य कुलवंत सिंह भाठ ने बुधवार को शिमला के प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कुलवंत ने बीजेपी के प्रभारी अविनाश राय खन्ना और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की उपस्थिति में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की

