AAP की आतिशी को जबरन खींचकर ले गई पुलिस, LG आवास पर कर रहीं थीं प्रदर्शन; चड्ढा समेत 4 की गिरफ्तारी के बाद हुआ ऐक्शन

आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली पुलिस पर विधायक आतिशी से हाथापाई करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने आप नेता संग उस वक्त बुरा व्यवहार किया जब वो उपराज्यपाल के आवास के बाहर शांतिपूर्ण धरना दे रही थीं। इस घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है जिसमें आतिशी एलजी आवास के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं। इसी बीच दिल्ली पुलिस की टीम वहां पहुंची और उनसे वहां से चलने को कहा। बात ना मानने पर पुलिस आतिशी को जबरन वहां से खींचकर ले गई। हालांकि वीडियो में पुलिस विधायक से बार-बार सहयोग करने के लिए अपील कर रही है।

वाहन में बिठाए जाने के बाद आतिशी ने मीडिया से कहा कि भाजपा शासित नॉर्थ MCD में जो ढाई हजार करोड़ का घोटाला हुआ है, हम चाहते है कि उसकी CBI जांच हो। लेकिन जिस तरह से LG साहब ने यहां छावनी बना रखी है, उससे साफ है कि वो भाजपा नेताओं को बचा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इससे पहले रविवार सुबह गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे आप विधायक राघव चड्ढा सहित चार नेताओं को हिरासत में ले लिया।

पुलिस ने कार्रवाई उस समय की जब आप नेता शाह के निवास के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे थे। दरअसल AAP ने NDMC द्वारा कथित तौर पर फंड के दुरुपयोग के खिलाफ अमित शाह के निवास के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी जिसे दिल्ली पुलिस ने ठुकरा दिया। पुलिस की अनुमति ना मिलने के बाद आप नेताओं ने गृह मंत्री निवास घेराव की तैयारी शुरू कर दी थी।

हिरासत में लिए गए विधायक राघव चड्डा ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित MCD में दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। हमने गृह मंत्री से मिलने का समय मांगा तो उन्होंने मुझे मेरे आवास से ही गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी आप अपनी पुलिस के दम पर अपनी पार्टी का भ्रष्टाचार क्यों दबाना चाहते हैं?

AAP Leader @AtishiAAP manhandled by Delhi Police for peaceful protest outside LG's residence.

AAP demands investigation in the massive corruption of ₹2500 crore by BJP ruled MCD

