Gujarat Election Results 2022 : गुजरात में टूट गया AAP का सपना, हारे CM कैंडिडेट ईशुदान गढ़वी; हिमाचल में खाता भी नहीं खुला

Gujarat Election Results 2022 : गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी दहाई का आंकड़ा छूने में भी मशक्कत करती हुई नजर आ रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला है।

Gujarat Assembly Election 2022: आप के सीएम फेस ईसुदान गढ़वी चुनाव हारे (Photo Source- Twitter/ @isudan_gadhvi)

