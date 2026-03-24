Former Minister Laljit Singh Bhullar: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब सरकार ने पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के खिलाफ बिना किसी देरी या भेदभाव के तत्काल कार्रवाई की।

अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “हाल ही में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के एक मंत्री पर गंभीर आरोप लगे। हमारी सरकार ने बिना किसी देरी या भेदभाव के उस मंत्री के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की और उसे न सिर्फ पद से हटाया, बल्कि गिरफ्तार भी करवाया। वहीं कुछ समय पहले हरियाणा में एक एडीजीपी ने आत्महत्या कर ली। कई लोगों पर गंभीर आरोप लगे, लेकिन उनकी पूरी पार्टी और सरकार दोषियों के समर्थन में उतर आयी।”

आप अपने मंत्री पर कार्रवाई करने से भी नहीं हिचकिचाती- केजरीवाल

भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, “आम आदमी पार्टी और भाजपा में यही अंतर है। न्याय की बात करें तो आम आदमी पार्टी अपनी ही सरकार के मंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाती, जबकि भाजपा अपने लोगों की रक्षा के लिए न्याय की ही बलि दे देती है।” वहीं,अधिकारियों ने बताया कि पंजाब पुलिस ने आत्महत्या मामले के संबंध में लालजीत सिंह भुल्लर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद सोमवार को उसे गिरफ्तार कर लिया।

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अमृतसर के डीसीपी रविंदर पाल सिंह संधू ने कहा, “एक गिरफ्तारी हुई है। हमारी टीम अमृतसर पहुंच चुकी है। उसे (लालजीत सिंह भुल्लर को) सीआईए स्टाफ में रखा गया है और कल अदालत में पेश किया जाएगा। हम लालजीत सिंह भुल्लर को (सीआईए स्टाफ में) ले आए हैं। उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने और धमकी देने से संबंधित धाराएं लगाई जाएंगी।”

पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन यूनियन ने भी पंजाब वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन अधिकारी रंधावा की आत्महत्या के मामले में न्याय की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इससे पहले, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के इस्तीफे के बाद जोर देकर कहा था कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं रखती है।

कानून सब के लिए एक समान- भगवंत मान

मुख्यमंत्री मान ने कहा, “भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है और यह हमारा पहला मामला नहीं है। हमारी पार्टी ने पहले भी इस तरह की कार्रवाई की है, दिल्ली में भी। इसलिए, अगर कोई गलत काम करता है और किसी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करता है, तो यह जांच का विषय है। लेकिन चाहे वह हमारा मंत्री हो या कोई और, कानून सबके लिए एक समान है। कानून अपना काम कर रहा है।” शनिवार को, पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने गगनदीप सिंह से जुड़े विवाद के कारण पैदा हुए सियासी हंगामे के बाद भुल्लर का इस्तीफा स्वीकार कर लिया।