आम आदमी पार्टी (आप) की दिल्ली इकाई के संयोजक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) डेटा में हेरफेर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि दिवाली की रात मॉनिटरिंग स्टेशन बंद कर दिए गए थे और प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट पर मौजूद स्टेशनों पर पानी का छिड़काव किया गया ताकि प्रदूषण के आंकड़ों को प्रभावित किया जा सके।

कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के कार्यालय के बाहर भारद्वाज ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि पिछले साल भी पटाखों से होने वाले प्रदूषण को रिकॉर्ड होने से रोकने के लिए ऐसे ही तरीके अपनाए गए थे। भारद्वाज ने बताया कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

AQI मॉनिटरिंग स्टेशन बंद करने का आरोप

भारद्वाज ने कहा, “पिछले साल दिवाली की रात, सरकार ने AQI मॉनिटरिंग स्टेशन बंद कर दिए थे ताकि पटाखों से होने वाले प्रदूषण को मापा न जा सके। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को इस पर एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। हम यहां CAQM कार्यालय में आए हैं। इस साल भी, दिल्ली सरकार ने दिवाली की रात AQI मॉनिटरिंग स्टेशनों पर डेटा लेना बंद कर दिया। प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट पर मौजूद मॉनिटरिंग स्टेशनों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। AQI को कम दिखाने और लोगों को धोखा देने के लिए, हरे-भरे इलाकों में नए AQI मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं।”

Delhi: AAP Delhi president Saurabh Bharadwaj says, "On Diwali night last year, the government shut down AQI monitoring stations so that the extent of pollution caused by firecrackers would not be recorded. A complaint was filed with the Supreme Court regarding this. The Supreme… pic.twitter.com/dNsWXfVzL2 — IANS (@ians_india) November 11, 2026

आप नेता ने शिकायत पर कार्रवाई न करने के लिए CAQM की आलोचना की और कहा कि उनकी पार्टी के प्रतिनिधि अधिकारियों से मिलने आए थे लेकिन उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया।

भारद्वाज ने कहा, “CAQM धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद किए बैठा है। ऐसे CAQM का क्या फायदा? हम यहां धरना देने या शोर मचाने नहीं आए थे। हम तो बस उनसे मिलने आए थे लेकिन उन्होंने गेट बंद कर दिया है।” इस बीच, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, बुधवार सुबह 7 बजे दिल्ली का कुल वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 299 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है।

दिल्ली में गिरते तापमान और मध्यम कोहरे के बीच लगातार प्रदूषण बना हुआ है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों के तहत पूरे शहर में पानी का छिड़काव करने वाली मशीनें (वाटर स्प्रिंकलर) भी तैनात की गई हैं।

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दिल्ली में एक से नौ नवंबर तक प्रदूषण से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले में 11 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। इनमें सबसे ज्यादा करीब आठ करोड़ रुपये का जुर्माना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं होने पर लगाया गया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।