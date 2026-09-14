राजस्थान 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिका चुनाव के नतीजे सोमवार को जारी किए गए, इसमें सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस पार्टी सबसे आगे रहीं। हालांकि निर्दलीय और छोटी पार्टियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया।

शाम तक आए नतीजों और रुझानों के मुताबिक, भाजपा चार नगर निगमों-जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर और कोटा में मजबूत स्थिति में है, जबकि कांग्रेस बीकानेर में अपना बोर्ड बनाने की स्थिति में आ गई है। जोधपुर, अलवर, पाली नगर, अजमेर नगर निगमों में दोनों ही प्रतिद्वंद्वी पार्टियां बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाईं और उन्हें निर्दलीय उम्मीदवारों का साथ लेना पड़ेगा।

इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गढ़ भरतपुर कॉर्पोरेशन में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना परचम लहराया।

47 नगर परिषद में 12 निकाय में भाजपा जीती

राज्य के 47 नगर परिषदों के चुनावों में, भाजपा को 12 निकायों में बहुमत मिला, जबकि कांग्रेस 6 जगहों पर जीत मिली और आम आदमी पार्टी को एक में बहुमत मिला है। जबकि 28 परिषदों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। पूर्व मुख्यमंत्री वंसुधरा राजे के गढ़ झालावाड़ में कांग्रेस ने जीत हासिल की है यहां 45 वार्डों में से 29 में कांग्रेस जीती है। 13 में बीजेपी, 2 में निर्दलीय और एक में आप। बारां में आप ने 60 में से 31 वार्ड जीतकर बहुमत हासिल की। नागौर नगर परिषद में किसी भी पार्ट को बहुमत नहीं मिला। वहीं, बाड़मेर और जैसलमेर में भाजपा का बोर्ड बना है।

प्रदेश के 47 नगर परिषद में भाजपा को 943 वार्ड, कांग्रेस को 842 वार्ड और लेफ्ट व अन्य मिलाकर 635 वार्ड जीते।

वहीं, 252 नगर पालिकाओं में से बीजेपी ने 144 सीटें जीती हैं, कांग्रेस को 92 सीटें मिली हैं और अन्य को 16 सीटें हासिल हुई हैं।

बीजेपी के गढ़ों में सेंध

शहरी इलाकों में मजबूत मानी जाने वाली भाजपा ने राजस्थान के निकाय चुनावों में पारंपरिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। हालाँकि, सोमवार के नतीजे उस बड़ी जीत के आस-पास भी नहीं हैं जिसकी बीजेपी ने उम्मीद की होगी।

जोधपुर नगर निगम में कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियाँ कांटे की टक्कर में थीं यह कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत का गृह जिला है, जबकि बीकानेर (80 वार्ड) में कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया।

पहली बार आप का होगा चेयरमैन

पहली बार आप ने राजस्थान के किसी नगर परिषद में स्पष्ट बहुमत के साथ चेयरमैन बनाने की स्थिति में है। बारां में आप ने भाजपा और कांग्रेस को पटखनी दी। आप को यहां 60 में से 31 वार्ड जीते, जबकि कांग्रेस 18 और भाजपा 9 वार्ड ही जीत सकी।

यहां भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी को एक-एक वोट मिले

डीडवाना-कुचामन जिले की परबतसर नगर पालिका के वार्ड नंबर-13 में भाजपा प्रत्याशी कैलाश चंद को महज एक वोट मिला। ऐसे ही नागौर जिले की रियांबड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर-15 में कांग्रेस प्रत्याशी मजीद मोहम्मद को एक वोट मिला।

हालांकि, अधिकतर निर्दलीय पार्षदों के सत्ताधारी पार्टी के साथ आने की उम्मीद है, जिससे बीजेपी बाकी बची अधिकतर नगर निगमों में बोर्ड बनाने में सफल हो सकती है, लेकिन नतीजों ने अलग-अलग इलाकों में बीजेपी की शहरी पकड़ में बड़ी कमियां उजागर कर दी हैं।

मुख्यमंत्री के गढ़ में निर्दलीय की जीत

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए यह चिंता की बात होगी कि भरतपुर में निर्दलीय उम्मीदवारों ने बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन किया है। 65 सदस्यों वाले भरतपुर नगर निगम में निर्दलीय उम्मीदवारों ने 36 वार्ड जीते थे, जबकि बीजेपी ने 20 और कांग्रेस ने 7 वार्ड जीते। भरतपुर नगर निगम के 65 वार्डों के सभी नतीजे सामने आ गए हैं। वहीं बसपा और RLP को एक-एक सीट मिली है।

पाली में भी, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का गृह क्षेत्र है, 65 वार्डों में से कांग्रेस ने 29 वार्ड जीते, जबकि बीजेपी को 21 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 15 वार्ड मिले।

एक और घटनाक्रम में, 45 सदस्यों वाली झालावाड़ नगर परिषद में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, जहाँ पार्टी कांग्रेस की 29 सीटों के मुकाबले सिर्फ़ 13 वार्ड ही जीत सकी। यह इलाका बीजेपी की दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है, जो इसी ज़िले की झालरापाटन सीट से विधायक हैं। हालाँकि, बीजेपी झालरापाटन नगरपालिका का चुनाव जीतने में सफल रही।

कांग्रेस को झटका

इन नतीजों से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शहरी निकाय चुनावों में उसका पलड़ा भारी रहेगा। चुनाव कराने में देरी को लेकर भजन लाल शर्मा सरकार की आलोचना करते हुए, कांग्रेस ने यह माहौल बनाने की कोशिश की थी कि ऐसा बीजेपी के हारने के “डर” की वजह से हो रहा है।

कांग्रेस को मुख्य रूप से अपनी अंदरूनी गुटबाजी और कमजोर संगठन की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शहरी निकाय चुनावों में सक्रिय रूप से शामिल नहीं थे। इसके उलट, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने पूरे राज्य में अपने उम्मीदवारों के प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी।

भाजपा ने झोंकी ताकत

4 सितंबर को डीग के ‘पूंछरी का लौठा’ स्थित श्रीनाथजी मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद, मुख्यमंत्री शर्मा ने लगातार कई राजनीतिक रैलियां कीं। उन्होंने भीलवाड़ा से शुरुआत की और फिर उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर, अलवर, पाली, कोटा और आखिर में जयपुर में रैलियां कीं।

जयपुर के पुराने शहर में, वोटिंग से ठीक पहले अपने प्रचार अभियान के दौरान मुख्यमंत्री ने “लव जिहाद”, धर्म परिवर्तन और कथित “पलायन” जैसे मुद्दों को भी उठाया।

बीजेपी के राज्य मंत्री, सांसद और राज्य से आने वाले सभी चार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव और भागीरथ चौधरी भी जमीनी स्तर पर सक्रिय रहे।

दूसरी ओर, कांग्रेस ऐसी कोई भी रैली आयोजित नहीं कर पाई जिसमें उसके शीर्ष नेताओं ने एक साथ मंच साझा किया हो। पार्टी के राज्य प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा चुनाव प्रचार से नदारद रहे हैं।

AAP और CPI(M) ने अपनी जगह बनाई

इस साल की शुरुआत में राजस्थान में NEET पेपर लीक के मामले ने भाजपा को हिलाकर रख दिया था। हालांकि, हाल के कुछ मुद्दों—जैसे UGC के इक्विटी नियमों को वापस लेने की मांग को लेकर करणी सेना और ऊंची जातियों के संगठनों का आंदोलन, कानून-व्यवस्था को लेकर चिंताएं, खेजड़ी पेड़ बचाने का अभियान, और राजस्थान में स्कूलों की खराब हालत को लेकर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) का विरोध—का ULB चुनावों पर सीमित असर ही दिखा। इससे पता चलता है कि BJP का संगठन इन आंदोलनों के असर को कुछ हद तक कम करने में कामयाब रहा।

इसके अलावा, जयपुर, जोधपुर और कोटा में वार्डों की नई सीमाएं तय करने (डिलिमिटेशन) की प्रक्रिया और सरकार द्वारा दो नगर निगमों को मिलाकर एक करने के फैसले से भी BJP को फायदा हुआ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने वोट प्रतिशत का हवाला देते हुए दावा किया कि अगर BJP ने “बेईमानी” से वार्डों की सीमाएं तय न की होतीं, तो कांग्रेस 1,000 और वार्ड जीत जाती।

आश्चर्यजनक रूप से, AAP ने बारां नगर परिषद में बहुमत हासिल किया, जबकि CPI (M) बीकानेर की नोखा नगर पालिका में एक बोर्ड बनाने के लिए तैयार है, जिसने भाजपा के 13 और 3 निर्दलीय उम्मीदवारों के खिलाफ 45 वार्डों में से 29 पर जीत हासिल की। नोखा में कांग्रेस की अनुपस्थिति में, सीपीआई (एम) ने भाजपा के प्रति कथित असंतोष का फायदा उठाया, जो बीकानेर में अन्य यूएलबी में भी देखा गया था।

यूएलबी में पार्षदों द्वारा संबंधित बोर्डों का गठन होने में एक सप्ताह का समय बचा है, प्रमुख दावेदारों ने अपने जीतने वाले उम्मीदवारों को रिसॉर्ट्स में इकट्ठा करना शुरू कर दिया है।

कांग्रेस ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया, साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि, “मनमाने ढंग से परिसीमन, पूरी सरकारी मशीनरी के उपयोग और मुख्यमंत्री के रोड शो आदि के बावजूद, नगर निगम चुनावों में अपनी हार से बौखलाई भाजपा अब अपने मेयर बनाने के लिए पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। 10 निगमों में से पाली, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर में हारने के बाद, भाजपा अब जोधपुर और अलवर में पुलिस के माध्यम से निर्दलीय और कांग्रेस पार्षदों को डराना और धमकाना चाहती है।”

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राजस्थान नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने राज्य की स्थानीय राजनीति में नए समीकरणों के संकेत दिए हैं। दरअसल, 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल के रूप में देखे जा रहे इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस दूसरे स्थान की पार्टी बनकर रही है। वहीं बीजेपी ने 4 हजार से अधिक वॉर्ड में जीत दर्ज की है जबकि कांग्रेस के खाते में 3438 वॉर्ड आए हैं। ढाई हजार के करीब निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें