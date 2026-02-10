Punjab News: पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को जल्द ही एक डिप्टी सीएम मिल सकता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि सत्तारूढ़ आप 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले सामाजिक समीकरण सुधारने की कोशिश कर रही है और अरविंद केजरीवाल के 2017 के चुनावी वादे को पूरा करना चाहती है। संभावना है कि पार्टी किसी दलित समुदाय से किसी को डिप्टी सीएम नियुक्त कर सकती है।

पार्टी अपने वादे पूरे करने में जुटी है। फ्री बिजली और फ्री तीर्थयात्रा योजना के बाद आम आदमी पार्टी अब आगामी वित्त वर्ष में राज्य की महिला वोटर्स को हर महीने 1000 रुपये देने की योजना शुरू करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री मान पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि इस योजना के लिए राज्य के वार्षिक बजट में प्रावधान किया जाएगा। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों में यह चर्चा है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अब डिप्टी सीएम की नियुक्ति पर गंभीरता से विचार कर रहा है। पता चला है कि केजरीवाल राज्य के नेताओं के साथ कई बैठकें कर चुके हैं और इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं।

एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वित्त मंत्री हरपाल चीमा और उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा इस पद के लिए सबसे आगे चल रहे थे। सूत्र ने बताया, “पार्टी अनुसूचित जाति समुदाय से उपमुख्यमंत्री चाहती है, जो राज्य की आबादी का 32 प्रतिशत से ज्यादा है। सत्ताधारी पार्टी के लिए लगातार दूसरी बार सत्ता में बने रहने के प्रयास में उन्हें खुश करना एक चुनौतीपूर्ण काम होगा।”

2022 के चुनावों से पहले केजरीवाल ने कोई वादा नहीं किया था, जिसमें पार्टी ने 117 विधानसभा सीटों में से 92 सीटें जीती थीं। हालांकि, पंजाब में 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो उसके उपमुख्यमंत्री दलित होंगे। 2017 में 20 सीटें जीतने वाली और प्रमुख विपक्षी दल बनने वाली पार्टी ने बाद में 2018 में हरपाल सिंह चीमा को विपक्ष का नेता नियुक्त किया था।

मान के बाद दूसरे नंबर पर हरपाल सिंह चीमा

अब अगर पार्टी अनुसूचित जाति के नेता को उम्मीदवार बनाने का फैसला करती है, तो चीमा एक बार फिर इस पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हैं। पंजाब कैबिनेट में उनकी जगह मान के बाद दूसरे नंबर पर है। उन्हें आम आदमी पार्टी सरकार का संकटमोचक माना जाता है। एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “जब भी सरकार या पार्टी किसी राजनीतिक या प्रशासनिक संकट में फंसती है, स्थिति को संभालने के लिए चीमा को भेजा जाता है।”

दिल्ली मार्च के दौरान शंभू और खनौरी बार्डर चौकियों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत शुरू करने के लिए उन्हें ही भेजा गया था। हाल ही में, जब बंगा के पास एक गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहिब की कॉपियां गायब होने के मामले में मुख्यमंत्री मान के बयान ने विवाद खड़ा कर दिया, तो स्थिति को शांत करने के लिए चीमा को भेजा गया था। चाहे कर्मचारी संघों के साथ बातचीत हो या राजनीतिक रूप से संवेदनशील घटनाओं को संभालना, चीमा पार्टी के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति हैं।

सोमवार को उन्हें विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए भेजा गया था, जिनकी कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह के खिलाफ की गई टिप्पणियों को पार्टी ने जातिवादी करार दिया था। सरकारी अनुदानों से खजाना खाली होने के बावजूद राज्य के वित्त प्रबंधन में उनकी दक्षता का भी श्रेय उन्हें ही जाता है। वे विवादों से दूर रहे हैं।

अरोड़ा भी उम्मीदवार की रेस में आगे

दूसरी तरफ अरोड़ा है को सबसे शक्तिशाली मंत्रियों में से एक माना जाता है। उन्हें उद्योग मंत्रालय के अलावा स्थानीय निकाय और बिजली विभाग भी सौंपा गया है। उनके विभागों से जुड़े कई आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने जापान से इंवेस्टर्स को आमंत्रित करने के लिए मान का साथ दिया था। वे महिलाओं के लिए सरकार के 1000 रुपये प्रति माह के वादे को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने पर भी जोर दे रहे हैं।

राज्यसभा सदस्य रहे अरोड़ा को आम आदमी पार्टी ने लुधियाना वेस्ट विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया था। खबरों के मुताबिक, राज्यसभा सीट खाली करके उपचुनाव लड़ने के बदले उन्हें उपमुख्यमंत्री पद का वादा किया गया था। सूत्रों के अनुसार, जातिगत समीकरणों को देखते हुए, पार्टी हिंदुओं और अनुसूचित जातियों दोनों को खुश करने की कोशिश कर सकती है और आखिरकार दोनों को उपमुख्यमंत्री नियुक्त कर सकती है। एक सूत्र ने कहा, “यह एक रणनीति हो सकती है। हालांकि, अभी तक कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता है।”

भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। वह हिंदू और अनुसूचित जाति के मतदाताओं को एकजुट करने के लिए स्पष्ट प्रयास कर रही है। इन दोनों समुदायों ने 2022 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी का भारी समर्थन किया था। बीजेपी की इस कोशिश से आम आदमी पार्टी में बेचैनी पैदा हो रही है, जो चुनावों से पहले अपने मूल समर्थन आधार में किसी भी तरह की कमी नहीं चाहती। इससे पहले पार्टी ने अमन अरोड़ा को राज्य पार्टी अध्यक्ष नियुक्त करके संतुलन बनाने का प्रयास किया था।

बता दें कि पंजाब सरकार ने शनिवार को केंद्र सरकार के पोषण अभियान के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए स्मार्टफोन खरीदने में कथित देरी के आरोप में दो आईएएस अधिकारियों कमल किशोर यादव और जसप्रीत सिंह को सस्पेंड कर दिया। पढ़ें पूरी खबर…