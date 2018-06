AAP ने लगाया आरोप तो महिला IAS ने ट्विटर पर ही दिया जवाब

दिल्ली में आम आदमी पार्टी और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच जारी तनातनी अपने चरम पर पहुंच गई है और अब दोनों पक्ष खुलकर एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में आम आदमी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से दिल्ली की ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पर आरोप लगाया गया। आम आदमी पार्टी ने अपने ट्वीट में लिखा कि ‘हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण हलफनामा दाखिल करना था और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने मंत्री की फोन कॉल का जवाब ही नहीं दिया। विभाग द्वारा कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया गया। जिस कारण दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट में शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, लेकिन आईएएस अधिकारियों के अनुसार, यह हड़ताल नहीं है क्योंकि इससे उनकी नौकरी जा सकती है।’

आम आदमी पार्टी के इस ट्वीट पर खुद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वर्षा जोशी ने खंडन किया और ट्विटर के माध्यम से इस मुद्दे पर अपनी सफाई पेश की। आईएएस अधिकारी वर्षा जोशी ने लिखा कि कृप्या सत्ताधारी पार्टी के प्रतिनिधि के रुप में झूठ मत फैलाइए। मैंने सभी तथ्य पब्लिक डोमेन पर रखे हैं और वह अखबारों में प्रकाशित भी हुए हैं। आपके फॉलोअर्स के लिए मैं इन्हें फिर से पेश कर रही हूं। इस ट्वीट के साथ ही आईएएस अधिकारी ने तथ्यों की एक कॉपी ट्विटर पर शेयर भी की।

Please do not peddle lies as the official representative of the ruling party. I have put all the facts in the public domain. They have been published in the newspapers. I reproduce it here for your followers. pic.twitter.com/jF5Y47WcwT

— Varsha Joshi (@suraiya95) June 17, 2018