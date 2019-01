गुरुवार (3 जनवरी 2019) को आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और वकील एचएस फुल्का ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। फुल्का ने ट्विट कर जानकारी दी कि, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को अपना इस्तीफा सौंपा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वे शुक्रवार को शाम 4 बेज दिल्ली के प्रेस क्लब में मीडिया ब्रीफिंग के जरिए विस्तार से कारणों की जानकारी देंगे।

दरअसल, इस साल लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन की संभावना को लेकर चल रही अटकलों के बीच यह कदम सामने आया है। फूलका ने एक ट्वीट कर कहा कि वह शुक्रवार को दिल्ली में एक प्रेस ब्रीफिंग में इस कदम के पीछे की वजह बताएंगे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘मैंने आप से इस्तीफा दे दिया और आज केजरीवाल जी को इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि उन्होंने मुझे इस्तीफा ना देने के लिए कहा लेकिन मैं अटल रहा। कल शाम चार बजे नयी दिल्ली के रायसीना रोड पर प्रेस क्लब में मीडिया को आप छोड़ने की वजह और आगे की योजनाओं के बारे में बताऊंगा।’

I have resigned from AAP & handed over resignation to Kejriwal ji today. Though he asked me not to resign but I insisted.

Will be briefing media tomorrow at 4pm at Press Club, Raisina Rd, New Delhi to explain the Reason of leaving AAP & my further plans.

