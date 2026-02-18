राजधानी में फरवरी के बीच ही गर्मी ने लोगों को चौंका दिया है। मंगलवार को तेज धूप और गर्म हवाओं ने दिन में गर्मी का अहसास बढ़ा दिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री अधिक 30.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत से 1.4 डिग्री ज्यादा है।

मंगलवार सुबह साढ़े आठ बजे सापेक्ष आर्द्रता 77 फीसद दर्ज की गई। हालांकि बुधवार को मौसम करवट ले सकता है। विभाग ने हल्की बारिश और तेज हवाओं को लेकर पीली चेतावनी जारी की है। सुबह से आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।

मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार, दोपहर से पहले गरज के साथ बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आने की संभावना है।

नोएडा का मौसम कैसा रहेगा?

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी मौसम बदलने के संकेत हैं। मंगलवार को नोएडा में 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। यहां अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को यहां भी हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है।

दिल्ली का AQI कितना है?

आगे के पूर्वानुमान में 19 से 23 फरवरी के बीच अधिकतम तापमान 27 से 31 डिग्री और न्यूनतम 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। बात अगर AQI की करें तो राजधानी के नौ निगरानी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई है, राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक शाम चार बजे तक औसत 249 दर्ज किया गया जो खराब श्रेणी का माना जाता है।

