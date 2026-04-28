Aaj aur kal ka Mausam kaisa rahega: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राजधानी दिल्ली में आगामी 29 अप्रैल को तेज आंधी-तूफान संग बारिश की ‘पीली चेतावनी’ जारी की है। IMD के अनुसार, पूरे दिन घने बादल छाए रहने के साथ ही गरज, बिजली व तेज हवाओं संग एक से दो बार बारिश होने की संभावना है।

IMD का कहना है कि इस दौरान हवाओं की रफ्तार 30-40 किलोमीटर रहेगी जोकि कई बार 50 किलोमीटर प्रतिघंटा को भी पार कर सकती है। बारिश के चलते तापमान में भी दो से तीन डिग्री की गिरावट आएगी।

IMD ने मौसम में आए इन बदलावों की वजह पश्चिमी विक्षोभ को बताया है जोकि सोमवार देर रात से पूरी तरह सक्रिय हो गया है। यही वजह है कि आइएमडी ने चेतावनी में बदलाव करते हुए 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से सोमवार देर रात हवा चलने व बिजली कड़कने के साथ बारिश की संभावना जताई।

हालांकि आइएमडी के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 3.3 अधिक 42.3 डिग्री व न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.2 अधिक 25.0 डिग्री दर्ज किया गया।

रिज निगरानी केंद्र पर सर्वाधिक अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई जोकि 43.8 डिग्री रहा, जबकि आयानगर में 43.2 डिग्री दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में सर्वाधिक बढ़ोतरी नजफगढ़ में दर्ज हुई जहां तापमान 26.6 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि पालम में 26.0 दर्ज हुआ। आइएमडी का कहना है कि मंगलवार, 28 अप्रैल को भी दिल्ली में 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और बूंदाबांदी के आसार हैं।

आज दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा?

मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार, आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दोपहर और शाम के समय गरज/बिजली कड़कने के अलावा तेज हवाएं चलने की संभावना है।इसके अलावा बहुत हल्की बारिश/बूंदाबांदी का एक दौर आने की संभावना है। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः: 40°C से 42°C और 27°C से 29°C के बीच रहने की संभावना है।

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मुख्यमंत्री ने सभी स्कूलों में ‘पानी की घंटी’ योजना शुरू करने का निर्देश दिया। ताकि बच्चों को नियमित अंतराल पर पानी पीने के लिए प्रेरित कर ‘डिहाइड्रेशन’ से बचाया जा सके। साथ ही स्कूलों में आवश्यकता पड़ने पर ‘ओआरएस’ पाउच भी वितरित किए जाएंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।