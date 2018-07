उत्तर प्रदेश के संभल से गैंगरेप की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक महिला को कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा गैंगरेप का विरोध करने पर जिंदा जला दिया गया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कुछ दबंगों ने पहले महिला का गैंगरेप किया और फिर जब उसने विरोध किया तब उसे आग के हवाले कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़िता ने पुलिस को फोन करके रेप की जानकारी भी देने की कोशिश की, लेकिन दंबगों ने उसे जलाकर खाक कर दिया। यह घटना संभल जिले के पाठकपुर गांव की है।

पुलिस ने अभी तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने पीड़ित परिवार से इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। पुलिस ने कहा, ‘हमने परिवार से कहा है कि वह एफआईआर दर्ज कराएं, फिर हम इस मामले में एक्शन लेंगे। बदमाशों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। बाकी कार्रवाई पोस्टमार्टम के बाद की जाएगी।’

Sambhal: A woman was allegedly burned to death by unidentified people after she resisted a gang rape. Police say,"We have asked the family to file an FIR after which we'll take action. Accused will be nabbed soon. Rest of the action will be taken after post-mortem report comes." pic.twitter.com/Rl9YreGV34

