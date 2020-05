लॉकडाउन के बीच ट्रैक्टर पर बैठे किसानों पर बाघ का हमला, तीन घायल; कैमरे में कैद वारदात

कोरोना संकट के बीच बाघ के हमले का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यह वीडियो न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने ट्वीट किया है। वीडियो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के एक गांव की है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कैसे एक बाघ ट्रैक्टर पर चढ़ गया और तीन लोगों को घायल कर दिया। इंसान और बाघ के बीच दूरी सिर्फ दो कदमों की थी। बाघ को पकड़ने के दौरान जब उसे डंडा दिखाया गया तो उसने पंजे से डंडे को तोड़ दिया।

वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के गजरौला थाना क्षेत्र के जरी गांव का है। जंगल से बाहर निकलकर एक बाग जरी गांव में आ गया। बाग ने मोटरसाइकल पर जा रहे तीन युवकों पर हमला किया। जिसके चलते वे घायल हो गए। इस घटना से पूरे छेत्र में सनसानी फैल गई। सूचना मिलते ही वन और पुलिस विभाग की टीम हरकत में आई और मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बाघ ने वन विभाग की टीम पर भी हमला कर दिया। बाघ ने वन विभाग के ट्रैक्टर पर छलांग लगा दी। बड़ी मशक्कत के बाद वन वाचरों ने लाठी-डंडे फटकार करके और पटाखे दाग कर बाघ को जंगल की ओर खदेड़ा।

#WATCH A tiger attacks farmers, who were on a tractor, at a village in the Pilibhit district. Three people were injured in the attack. (01.05.20) pic.twitter.com/YaPgm0YfVC

— ANI UP (@ANINewsUP) May 1, 2020