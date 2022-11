Satyendar Jain massage in Tihar Jail controversy: रेप का आरोपी कैदी कर रहा था तिहाड़ जेल में आप के मंत्री सत्येंद्र जैन की मालिश! नए दावे से बढ़ा विवाद

Satyendar Jain Massage Video:

Satyendar Jain leaked massage video: तिहाड़ जेल में मसाज कराते सत्येंद्र जैन। (फोटो सोर्स: वीडियोग्रैब/ANI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram