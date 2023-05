एक शक्तिशाली मंच जो लोगों को प्रोत्साहित करता है : हरिचंदन

प्रधानमंत्री मोदी इस रेडियो कार्यक्रम के दौरान अब तक पर्यावरण, स्वच्छता, स्वास्थ्य और कृषि सहित विभिन्न विषयों को संबोधित कर चुके हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम मन की बात की सराहना करते हुए रविवार को कहा कि यह कार्यक्रम लोगों के आंदोलन के जरिए नए भारत के निर्माण में योगदान देने वाले महत्त्वपूर्ण विचारों को आवाज देने वाला एक शक्तिशाली मंच है। राज्यपाल ने यहां राजभवन में प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो संबोधन मन की बात की 100वीं कड़ी के सीधे प्रसारण के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों में पद्म श्री पुरस्कार विजेता, कलाकार, बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। राज्यपाल ने कहा कि यह एक महत्त्वपूर्ण अवसर है क्योंकि यह तीन अक्तूबर 2014 के बाद शुरू होने से नियमित रूप से प्रसारित हो रहा है और इससे कार्यक्रम की स्थायी लोकप्रियता का पता चलता है। विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा, मन की बात सिर्फ एक कार्यक्रम से बढ़कर है। यह एक शक्तिशाली मंच है जो लोगों को प्रोत्साहित और प्रेरित करता है, जीवन में चुनौतियों का सामना कर वापसी करने की कहानियों को प्रदर्शित करता है, और लोगों के आंदोलन के माध्यम से एक नया भारत बनाने में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण विचारों को आवाज देता है। प्रधानमंत्री मोदी इस रेडियो कार्यक्रम के दौरान अब तक पर्यावरण, स्वच्छता, स्वास्थ्य और कृषि सहित विभिन्न विषयों को संबोधित कर चुके हैं। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इसके जरिए 700 से अधिक व्यक्तियों और 300 से अधिक संगठनों का उल्लेख किया है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कई व्यक्तियों और संगठनों को भी प्रधानमंत्री ने अलग-अलग प्रकरणों में मान्यता दी है।

