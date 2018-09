मध्य प्रदेश के दामोह जिले में तबीयत खराब होने पर परिजन मरीज को चारपाई पर टांगकर अस्पताल ले गए क्योंकि बाढ़ की वजह से यहां की सड़कें बह गई थी। आने-जाने का कोई साधन नहीं बचा था। इस घटना का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें यह दिख रहा है कि चार लोग चारपाई पर लिटाकर एक आदमी को लेकर जा रहे हैं। इस दौरान वे खेतों से भी गुजर रहे हैं और बाढ़ से उफनती नदी को भी पार कर रहे हैं। सड़क नहीं होने की वजह से न तो इस क्षेत्र के गांव में एंबुलेंस पहुंच सका और न ही कोई अन्य वाहन। यहां तक की रिक्शा भी नहीं जा सकता था। ऐसी स्थिति में परिजनों के पास मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए चारपाई के अलावा और कोई विकल्प नहीं था।

#WATCH: Villagers carry a patient on a charpoy (cot) across a flooded river due to lack of road connectivity in Damoh. #MadhyaPradesh (8.9.2018) pic.twitter.com/NcalbaurxA

— ANI (@ANI) September 9, 2018