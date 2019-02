हिमाचल प्रदेश में बारिश से मुसीबतें जारी हैं, जिसके चलते जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में भारी बारिश की वजह से गुरुवार सुबह एक मिनी ट्रक पानी में बह गया। वहीं ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि गाड़ी को जेसीबी की मदद से निकालने की कोशिश भी कई गई लेकिन वो भी नाकाम रही। इस बीच किसी ने इसका वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर काफी शेयर हो रहा है।

कहां का है वीडियो: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो कुल्लू का है। जहां मिनी ट्रक टकोली सब्जी मंडी से सैंज की ओर वापस जा रहा था। इस बीच अचानक पागल नाले के पास भारी बारिश के चलते मलबे की बाढ़ आ गई। काफी कोशिश के बाद भी ड्राइवर मिनी ट्रक को काबू नहीं कर पाया। जिसके बाद वो गाड़ी से कूद गया। हालांकि इसके बाद जेसीबी से गाड़ी को निकालने की कोशिश भी कई गई लेकिन वो भी नाकाम रही।

#WATCH A vehicle falls into a gorge after heavy rains in Kullu, Himachal Pradesh. Nobody was present in the vehicle at the time of the incident, pic.twitter.com/XBPo30RQxf

— ANI (@ANI) February 21, 2019