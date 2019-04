भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद के नाम का झांसा लेकर कई व्यापारियों से लाखों रुपए ठगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के लिए ट्रूकॉलर पर अपना नाम बदल दिया था, जिससे वह लोगों को आसानी से अपना शिकार बना लेता था। बताया जा रहा है कि आरोपी अभी तक पांच लाख रुपए की ठगी कर चुका है। इस मामले में प्रसाद ने बुधवार (24 अप्रैल) को विशाखापट्टनम में केस दर्ज कराया। फिलहाल आरोपी की पहचान हो गई है और पुलिस उसे तलाश कर रही है।

आरोपी ने ऐसी की ठगीः प्रसाद के मुताबिक, आरोपी शख्स ने ट्रूकॉलर ऐप के मदद से अब तक करीब पांच लाख रुपए की ठगी की है। ऐप पर उसने खुद को एमएसके प्रसाद के नाम से रजिस्टर्ड कर रखा था। वह लोगों को एमएसके प्रसाद बनकर फोन करता था और उनसे बड़ी रकम की मांग करता था। लोग प्रसाद का नाम देखकर उसकी बातों में आ जाते थे। बताया जा रहा है कि युवक आरोपी का नाम बुदुमुरी नागाराजु है और वह आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले का रहने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसने सिलेक्ट टेली कंपनी से 2.88 लाख और रामाकृष्णा हाउसिंग से 3.88 लाख रुपए ठगे हैं।

Andhra Pradesh: Chief selector of Indian cricket team MSK Prasad has filed a complaint at Vijayawada cyber crime police station against a man, identified as Budumuri Nagaraju, who registered his number on Truecaller as MSK Prasad & duped people to the tune of at least Rs 5 Lakh. pic.twitter.com/kVIiOfL4LP

