महाराष्ट्र में नासिक जिले के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में एक तेंदुआ शुक्रवार को घुस आया और उसने एक स्थानीय नेता एवं दो मीडियार्किमयों को घायल कर दिया। तेंदुए को कई घंटे बाद पकड़ा जा सका। गंगापुर रोड पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि तेंदुआ सावरकर नगर इलाके में तड़के घुस आया और उसे वन विभाग कर्मी पूर्वाह्न करीब पौने 11 बजे पकड़ पाए। उन्होंने कहा, ‘‘तेंदुए ने स्थानीय शिव सेना पार्षद संतोष गायकवाड़, एक टेलीविजन चैनल के कैमरामेन तबरेज शेख और कपिल भास्कर को घायल कर दिया।

उनका निकट के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है।’’ अधिकारी ने बताया कि जब तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी तब गायकवाड़ वहां एकत्र लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। मीडिया कर्मी तेंदुए की वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी उसने उन पर हमला कर दिया। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि संभावना है कि तेंदुआ निकटवर्ती चांदशी इलाके के जंगलों से आया हो ।

वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद तेंदुए को जंगल में छोड़ा जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि नासिक जिले के घने जंगलों में तेंदुए, भेड़िए, लोमड़ियां और लकड़बग्घे आदि आम पाए जाते हैं।

#WATCH A leopard entered a residential area & attacked people in Nashik, earlier today. The leopard was later caught by Forest Department. #Maharashtra pic.twitter.com/FvB41PjTHs

— ANI (@ANI) January 25, 2019