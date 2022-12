West Bengal: कलकत्ता में Special 26 स्टाईल में लूट, सीबीआई अफसर बन कारोबारी के घर धमके थे बदमाश

Crime News: कारोबारी सुरेश वधवा ने भवानीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। रूपचंद मुखर्जी लेन में उनका घर है। सोमवार सुबह उनके घर में तकरीबन 8 बजे 7-8 लोग घुसे।

प्रतीकात्मक तस्वीर (एक्सप्रेस फोटो)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram