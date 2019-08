गुजरात के वडोदरा में हुई भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 45 दिन के मासूम को बचाने के लिए गुजरात पुलिस का एक जवान ‘वासुदेव’ बन गया। दरअसल, पुलिस के जवान ने बच्चे को टब में रखकर सिर पर उठा रखा है। इस दौरान पुलिसकर्मी खुद गले तक पानी में डूब गया था। बता दें कि वडोदरा में बुधवार (30 जुलाई) से भारी बारिश हो रही है। इसके कारण वहां बाढ़ जैसी स्थिति है।

करीब 4 फीट पानी में जाकर बचाई नवजात की जानः वडोदरा में लगातार बारिश की वजह से पूरा शहर डूब गया है। इस दौरान बारिश में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और फायर ब्रिगेड के अधिकारी लगे हुए हैं। ऐसे में 45 दिन के बच्चे को निकालने पहुंचे पुलिस अधिकारी गोविंद देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गए। उन्होंने नवजात को एक टब में रखकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। उनके इस वीडियो को एक आईपीएस अफसर ने ट्विटर पर शेयर किया, जिसके बाद पूरे देश में उनके काम की तारीफ हो रही है।बता दें कि जिस आईपीएस अफसर ने गोविंद का वीडियो शेयर किया है, उन्होंने भी गोविंद की हिम्मत की सराहना की है।

Proud of the humanitarian work of this cop in Vadodara. Great courage & dedication. Rescued the baby & family. #VadodaraRains #sdrf #NDRF @GujaratPolice @IPS_Association pic.twitter.com/wWEVcJu3Ho

— Dr. Shamsher Singh IPS (@Shamsher_IPS) August 1, 2019